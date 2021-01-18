Pelin Yemek, ilave üretim tesisini 2021’in ikinci yarısında devreye alacak

Yemek sektöründeki yolculuğuna 1985 yılında başlayan Pelin Yemek, 1996’da kurumsal bir yapıya dönüşüyor. Şu anda 4 bin metrekarelik alanda, 400 çalışanıyla faaliyetlerine devam eden firma, yeni yatırımların devreye girmesiyle hem istihdam hem de kapasite konusunda büyümeye odaklandı. Pelin Yemek Genel Müdürü Bülent Karakaya, yeni yatırım hamlelerine 2020 yılında başladıklarını ifade ederek, Tuzla’da bulunan İAYOSB (İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi) içinde 3 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisi yatırımı yaptıklarını söyledi. İlave üretim tesislerini 2021’in ikinci yarasında devreye almayı planladıklarını dile getiren Karakaya, “Hem ekonomik hem de fiziksel bir büyüme elde etmiş olacağız. Bu yatırım sadece yeni bir tesis ile kalmayıp, büyük bir teknolojik ilerlemeyi de beraberinde getiriyor. Bu çerçevede dünyanın önde gelen catering ekipmanı üreticileri ile anlaşmalar imzaladık. İnsan faktöründen kaynaklanabilecek hataları minimize ederek üst düzey hijyen koşulları oluşturacağız. Ayrıca yeni tesisimizde doğal kaynakları maksimum tasarruf ve verimlilikle kullanarak, çevreyi kirletmeyen, bütün bunları yaparken de yemeklerin lezzet ve besin değerinden hiçbir şey kaybettirmeyen ekipman yatırımlarımızı da yapıyoruz” dedi.

“Öğün başına birim maliyeti 20,00 – 25,00 TL aralığında olmalıdır”

Sağlıklı bir öğün için temel ihtiyaç olan protein, vitamin ve karbonhidratların dengeli biçimde alınması gerektiğini ve günlük programda, bakliyatlar, beyaz ve kırmızı et, sebzeler, salatalar, yumurta, süt- süt ürünleri ve yağ gibi besinlerin bulunması gerektiğini anlatan Karakaya, “Hazırladığımız menülerde amaç karın doyurmak değil de beslenme olacağı için yukarıda saydığımız gıdalar sağlıklı beslenmenin üç ana kuralı olan çeşitlilik, denge ve ölçü gözetilerek menülerde mutlaka yer almalıdır” şeklinde konuştu. Firmaların personeline iş gücünden tam olarak istifade edebilmek ve yüksek bir performans sağlayabilmek için yukarıdaki unsurları içerecek şekilde yemek tedariki yapmak ya da üretmek zorunda olduğunu anlatan Karakaya, “Bu şekilde hazırlanıp sunulacak bir yemek menüsünün öğün başına birim maliyeti günümüz şartlarında 20,00 – 25,00 TL aralığında olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Paketli ürünlere yönelim var

2019 sonuna doğru baş gösteren COVID-19 pandemisinin yarattığı gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oluşan tereddütler sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yemek üretim ve tüketim kültüründe değişimler yaşandığını anlatan Karakaya şunları söyledi: “Son dönem trendi olarak geleneksel üretimlerle eş zamanlı olarak müşteri memnuniyetsizliği oluşmasına rağmen endüstriyel üretimlere ve paketlenmiş hazır gıda ürünlerine doğru bir kayma gözlenmektedir. Ancak öngörümüz, Türk damak tadı ve tüketim kültürüne uymayan bu endüstriyel ürünlere olan ilginin, pandemi etkisinin azalmaya başladığı andan itibaren yeniden profesyonelce üretilen ancak geleneksel tat kaybına uğramamış ürünlere ve tüketim kültürüne hızlı bir dönüş olacağı yönündedir.”

PANDEMİDE AKSİYON ALMAYA DEVAM ETTİ

Pelin Yemek Servisleri Satış Müdürü Işıl Binici butik bir anlayışla üretim yaptıklarını ayrıca endüstriyel ve profesyonel bir yaklaşımla buna uygun personel ve teknoloji yatırımları da yaptıklarını ifade ederek, “Hazır yemek konseptinden ‘ev tadında yemek’ konseptine geçerken bunun yüksek bir müşteri memnuniyeti ve portföyü sağlayabildiğini görüyoruz. Tüm dünyada hemen hemen aynı zaman diliminde baş gösteren COVID-19 pandemisinin yaratmış olduğu kaos ortamında dahi çok hızlı ve çok doğru hamleler yaparak, değişen müşteri yemek kültürü ve taleplerine ayak uydurup üstün hijyen ve kalite anlayışıyla paket yemek ve tek kullanımlık gıda ürünleri imalatı ve tedariki dahil müşteri memnuniyetine gölge düşürmeden aksiyonlar alabildik” diye konuştu.