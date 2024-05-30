Perakende Günleri’nde kira tartışması yaşandı

Perakende Günleri 2024, perakendeciler, AVM’ler, tedarikçilerle teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarını Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi. 29-30 Mayıs tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Perakende Günleri 2024’ün açılışı sebebiyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda kira tartışması çıktı.

“Ciroya dayalı kira dünyada kalkıyor”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, üyelerinin yüzde 95’inin cadde ve AVM’lerdeki fahiş kira artışından şikayetçi olduğunu söyledi. Öncel, “Ciroya dayalı kiranın olduğu bir dünyada rayiç ortadan kalkıyor. Ciro 5 kat artarken kiranın da 5 kat artması gerekir.

AVM 6 kat istiyor. Ödemezsen ‘uyarlama davası açacağım’ diyor” şeklinde konuştu. Öncel ayrıca, tüketicilerin artık daha düşük fiyatlı ve daha ekonomik ürünlere yöneldiğini belirterek, “Bu durum perakendeci üzerinde çok büyük bir maliyet ve satış baskısı yaratıyor.

Ciro artışlarının önemli bir kısmı indirimli satışlardan kaynaklanıyor. Satışların önemli bir kısmının indirim odaklı olması da perakende sektörüne kan kaybettiriyor” dedi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı AVM’lerin konkordato ilan etmesiyle ilgili bir soruya cevap verirken ‘kira’ konusuna değindi. Şapkacı, “AVM’lerde şu anda yüzde 100’e yakın doluluk var.

Konkordato ilan edenler içerisinde de yüzde 100 doluluk oranı olanlar var. AVM’ler, kiraların dolardan TL’ye çevrilmesi nedeniyle borçlarını ödemekte zorluk çektiler. Onlar nakit dengesi yüzünden konkordato ilan etme durumuna düştüler. Kira rakamı ciro içindeki pay olarak bakıldığında Avrupa’nın en düşüğü durumunda” diye konuştu.

“Sahte ürünler AVM’den çıkıyor”

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe ise kredi kartı taksitlerinin azaltılmasının yüksek alışverişleri olumsuz etkilemeye başladığını belirtti. İç talepteki daralmaya açıklamalar yapan Tınastepe, “İç talep daralmasıyla karşı karşıyayız, bunlarla mücadele edebilmek için her şeyden önce perakende sektörü ciddi verimlilik çalışmaları yapıyor” dedi.

Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge konuşmasında sahte ürünlerin AVM’lerden çıktığına emin olduklarına, ancak e-ticaretin büyümesi ile birlikte sahte ve taklit ürünlerin kamuoyunu aldatıcı bir şekilde büyüdüğüne vurgu yaparak “Dernek olarak e-ticaret sitelerinde sahte ve taklit ürünleri tespit edecek bir yapay zeka programı hazırladık. En kısa zamanda kullanmaya başlayacağız” diye konuştu. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyesi Kutay Kartallıoğlu, Havzalar bazında, tarım ve hayvancılık planlaması ve ölçek ekonomisinden yararlanmak için kooperatifçiliğin desteklenmesini istedi.

“Yemek fiyatlarımız İsviçre kadar pahalı oldu”

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkan Yardımcısı Ünal Dölek, turizm sektörünün gelişiyle ciro artışı beklediklerinin altını çizdi. Dölek “İlk ay gelen turist sayısında bir artış olsa da, restoran harcamalarının düşük kaldığını görüyoruz. Artık eskisi gibi rekabetçi değiliz. Geçtiğimiz senelerde özellikle Ortadoğu’lu turistler restoranlarda alışveriş yapabiliyordu. Bugün yemek fiyatlarımız İsviçre ayarında olunca, ucuz destinasyon olarak yine bizi tercih edecekler mi diye bir endişe taşıyoruz” dedi.