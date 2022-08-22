AVM yatırımcıları şikayetçi: Sektör, yatırım yapılamaz hale gelebilir

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), son dönemlerde yapılan düzenlemelere ilişkin bir açıklama yaptı.

AYD'nin açıklamasında döviz cinsinden kira sözleşmelerinin Türk Lirası'na dönüştürülmesi, kira artışına tavan sınırı ve ortak giderlere yönelik düzenlemelere dikkat çekildi.

Derneğin yazılı açıklamasında, son dönemlerde sektöre yönelik düzenlemelerin serbest piyasa ve rekabet koşullarına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sektör içindeki ticari örf ve adet sayesinde bu zamana kadar ihtilafsız bir şekilde uygulanagelen ilke ve kurallar hukuken ve mantıken açıklanması mümkün olmayacak şekilde yok sayılmakta, mülkiyet hakkına, sözleşme serbestisine, rekabet ve serbest piyasa koşullarına aykırılık teşkil etmektedir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Dernek üyelerimizin bu noktada tek isteği adaletli bir düzenin sağlanması ve düzenlemelerin geri alınması, kaldırılmasıdır. Söz konusu düzenlemelerin uygulanması halinde tahmin edilemeyecek boyutta telafisi güç ve imkânsız zararların ortaya çıkacağı ise kamuoyunun malumudur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sektörün sürdürülemez ve yatırım yapılamaz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

"Ortak gider düzenlemesi Anayasaya aykırı"

Kira düzenlemesinin tapu değerlerini azalttığı belirtilirken, "Yatırım finansmanı için bankalardan alınan döviz cinsinden krediler, kira bedelinin Türk Lirasına dönüştürüldüğü gibi Türk Lirasına dönüştürülmediğinden alışveriş merkezi maliki ve yatırımcıları dört yıldır sürekli değer kaybeden Türk Lirası cinsinden kira bedeli tahsil edip gelir elde etmeye çalışırken, bankalara ise dört yıldır sürekli değer kazanan döviz cinsinden ana para ve faiz ödemek zorunda kalmışlardır" denildi.

Ayrıca, ortak gelir ve gider düzenlemesinin Anayasaya aykırı olduğu kaydedildi.