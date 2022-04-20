Avrupa'nın en büyük zinciri El Corte Ingles'ten Türkiye atağı

Yener KARADENİZ

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından pandemi öncesi dönemde başlatılan VIP alım heyeti daveti ile Türkiye’ye gelen Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles, alım için çalışmalara başladı. Daha önce sınırlı miktarda hazır giyim ürünü alan şirket, şimdi ayakkabı ve valiz için görüşmeler yürütüyor. Kendi filtrelemesinden geçirdiği 7 ayakkabı ve 7 valiz üreticisi ile bir araya gelen El Corte Ingles, numune süreçlerini de başlattı. Şirketin önümüzdeki dönemde milyonlarca çift ayakkabı ve valiz alımının önemli bir kısmını Türkiye’ye kaydırması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda bir başka İspanyol grup olan İnditex alım miktarını 4 kat artıracağını açıklarken İngiliz Boohoo'nun da Türkiye'yi ikinci büyük tedarik ağı olarak konumlandıracağı belirtilmişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, daha önce birçok kez firma yetkililerini deri ve deri mamulleri sektöründeki ihracatçılarla bir araya getirmek için girişimlerde bulunduklarını, ancak salgın kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştiremediklerini, geçen ay valiz grubu ile ayakkabı grubu için İspanyol yetkilileri Türkiye’de ağırladıklarını kaydetti.

Geri dönüşler olumlu

Bu kapsamda gerçekleştirilen B2B görüşmeler kapsamında El Corte Ingles’in kendi filtrelemesinden geçirdiği 7 ayakkabı ve 7 valiz üreticisi ile toplantılar gerçekleştirildiğini aktaran Karaca, “Ayrıca ayakkabı grubu özelinde El Corte Ingles yetkilileri AYMOD fuarını da ziyaret ederek orada da ihracatçılarımızla bir araya geldi. Numune süreçleri başladı. Amacımız küresel alıcılarla organize ettiğimiz bu görüşmeleri arttırmak ve ihracatçılarımızın dünya ithalatından aldıkları payı arttırmak. Türkiye deri ve deri mamulleri sektörü, ölçek problemini aşabildiği takdirde çok daha yukarılarda yer alacaktır.” Salgın öncesinde yıllık 15 milyar euroyu bulan satış rakamlarına ulaşan El Corte, geçen yılın ilk yarısında 5,5 milyar euroluk bir ciroya ulaştı.