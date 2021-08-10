Çift doz aşı için 'acil yaptırım' çağrısı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bilim insanlarının ısrarla vurguladığı gibi aşının salgınla mücadelede en etkili çözüm olduğunu kaydederek, "Çift doz aşı yaptırmayanların 1 Eylül'den itibaren toplu alanlara girişlerine kısıtlama getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Çift doz aşı yaptırmayanlara karşı acil yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Öncel, perakende sektöründe 17 Mayıs'ta kısmi açılmayla başlayan canlanmanın tam normalleşmeye geçilen temmuzda artarak devam ettiğini bildirdi.

"Gıda dışı perakende ağır hasar gördü"

Kurban Bayramı alışverişi, tatil sezonu ve turist sayısındaki artışın da etkisiyle temmuz ayının perakendeci açısından salgının başından bu yana en iyi ay olduğuna dikkati çeken Öncel, "BMD olarak her ay anketlerle üyelerimizin nabzını tutuyoruz. Temmuz anketimize 336 markamız katıldı. Markalarımızın dörtte üçü, Temmuz’da cirolarını geçen yılın aynı ayına göre iki kat veya daha da fazla arttırdığını beyan etti. Yani aşılama ve tam açılma sektöre iyi geldi. Temmuz ayındaki canlılık yaraları sarmada önemli olmakla birlikte yeterli değil. Pandemi ile geçen 15 – 16 ayı değerlendirdiğimizde gıda dışı perakende ve özellikle giyim perakendesi ağır hasar gördü" ifadelerini kullandı.

"Sektörün yeni bir kapanmayı kaldıracak gücü yok"

Öncel, geçen yıl sektörün kredi borcunu yüzde 35 arttığını belirterek, "Biz kaynak israfı yapmadan borçlarımızı ödemek istiyoruz. Bu nedenle canlılığın devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki vaka ve ölüm sayılarındaki artış bizi hem üzüyor hem de kapanma riski nedeniyle endişelendiriyor. Çünkü sektörün yeni bir kapanmayı kaldıracak gücü yok. Bu nedenle keyfi olarak aşı yaptırmak istemeyenler için zorlayıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Çift doz aşının salgınla mücadeledeki olumlu etkisi bilimsel olarak ortaya kondu. Dördüncü dalgada hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamının aşı yaptırmayanlar olduğunu biliyoruz. Bütün bu verilere rağmen hâlâ aşı yaptırmak istemeyenler olabilir, kendi tercihleridir. Ancak kimsenin toplum sağlığını ve başka birinin hayatını riske atmaya hakkı yok. Çift doz aşı olmayanların 1 Eylül’den itibaren toplu alanlara girişlerine kısıtlama getirilmeli." şeklinde konuştu.

Öncel, temmuzda bir miktar gerileme olmakla birlikte BMD üyelerinin ortalamada yarısının toplam cirolarının en az yüzde 10’unu e-ticaretten elde ettiğini belirtti.