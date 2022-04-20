Fiyatlar arttı, ucuz baklavaya talep patladı

Yener KARADENİZ

Türkiye’de günlük bin 400 ton ile en fazla tüketilen tatlılar arasında yer alan baklava fiyatları, tırmanışa geçti. Ramazan öncesinde 30 TL’den başlayıp 225 TL’ye kadar çıkan kg başına fiyat, son haftalarda un ve şeker gibi girdilerde meydana gelen artışlar nedeniyle 250 TL’yi aştı. Bayramda ise bu rakamın 270 TL’ye çıkması bekleniyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, “Maliyetlerimiz son bir yılda yüzde 100 arttı. Biz fiyatları yüzde 30 artırabildik. Artan fiyat ucuz baklavaya talebi artırdı” dedi. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre ucuz baklavanın girdileri daha alt kalite ürünlerden oluşuyor. Son dönemde artan fiyatlara bağlı olarak bu sınıfta talep de arz da hızla artmış. Yıldırım, “Alım gücü düştü. Pahalı baklava satışları geçen sene ramazan ayında olduğu kadar değil. Geçen sene yarı yarıya bir pazar hacmi vardı. Şimdi ucuz baklava satışları toplam içinde yüzde 60’lık orana ulaştı. Bayramda yüzde 70’e çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu baklava pazarının yüzde 10 küçülmesi demek. İşten çıkarmalar yaşanabilir. Zaten karlılık düştü” dedi.

Şeker ve fıstık fiyatları uçtu

Bunun en önemli sebeplerinden biri de yine son dönemde baklavacıların ucuz şekere ulaşamaması ve don söylentileri nedeni ile fıstık fiyatlarında yaşanan artış. Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışı nedeni ile zirai don uyarısı yapıldı. Don olayı yaşanmadı ama uyarıyı fırsata çeviren tüccarlar, fıstığın kilosunu bir anda 240 TL’den 350 TL’ye çıkardı. Bu rakam yıl başında 210 TL idi. Bu ceviz ve fındık fiyatlarının da artmasına yol açtı” dedi. Yıldırım, yanlış teşvik uygulaması nedeniyle rekoltenin belirlenemediğini, bunun sağlıksız fiyat oluşumuna yol açtığını belirterek araziye değil ürüne teşvik verilmesi gerektiğini vurguladı. Bir diğer sıkıntıyı ise şeker konusunda yaşadıklarını dile getiren Mehmet Yıldırım, şöyle konuştu: “Şeker fabrikaları sadece etrafındakilere şeker veriyor. Biz de bize en yakın olan Balıkesir Susurluk’a gittik. Şirket başına 40 çuval veriyorlar. 40 çuvalı da kimse getirmiyor. Birleşip almaya da müsaade etmiyorlar. Bu nedenle özel sektörden 750 TL’ye almak zorunda kalıyoruz. Şeker fabrikalarından şekeri ucuza alabiliyor olsaydık ramazan ayındaki 25 TL’lik zam olmazdı” dedi.