Koçtaş, Ankara'daki beşinci mağazasını hizmete aldı

Ev geliştirme perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazaları ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara’da beşinci büyük mağazasını Bilkent Center AVM’de hizmete açan Koçtaş, böylece Türkiye genelindeki mağaza sayısını Koçtaş Fix mağazalarıyla birlikte 133’e çıkardı. Koçtaş, bugün 5 büyük mağaza, 8 Koçtaş Fix mağazası olmak üzere toplam 13 mağaza ile Ankaralılara hizmet veriyor.

“Özellikle, olmadığımız illerde mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz"

Ankara'da mağaza açılışı ile ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş’ın bugün 35 ilde 40 büyük Koçtaş mağazası ve 93 mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazası olmak üzere toplam 133 mağaza ile hizmet verdiğini söyledi.

"Koçtaş mağazalarımız, mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımız, koctas.com.tr, mobil uygulamamız, mağazalardaki hızlı sipariş ekranlarımız ve Koçtaş Çözüm Merkezi’nden oluşan çoklu kanal yapımız ile müşterilerimize en iyi markaları, en uygun fiyatlarla her kanaldan hızlı, güvenilir ve kolay bir alışveriş deneyimiyle sunuyoruz" diyen Kılıçoğlu, mahallelerde konumladıkları Koçtaş Fix mağazaları ile 2019 yılında Türkiye genelinde yayılma stratejisini uygulamaya başladıklarını hatırlattı.

Bu yıl da söz konusu strateji ve mağaza açma hızını artırarak sürdürdüklerine dikkat çeken Kılıçoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada ayda 10 Koçtaş Fix mağazası açma hızına eriştik. Koçtaş Fix yayılımımızı sürdürürken müşteri taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, istihdama da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 2025 yılına geldiğimizde toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin çalışanımız ile ev geliştirme pazarını büyütmeyi hedefliyoruz Ankara Bilkent Center AVM’de açtığımız yeni büyük mağazamız 3000 metrekarelik alanı ve mağaza düzenlemesiyle müşterilerimize oldukça kolay ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.” dedi.

“Sıfır Tolerans İlkeleri ile sektörde öncü rol oynadık”

Müşterilerinin, ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere her kanaldan kolayca ulaşabilmesi için yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Kılıçoğlu, şunları kaydetti: “Neredeyse son bir yıldır tüm dünyanın gündemi pandemi oldu. Pandeminin, alışveriş alışkanlıklarında kalıcı bir iz bırakacağını gözlemliyoruz. Müşteri güvendiği markalardan daha çok alışveriş yaptığını görüyoruz. Artık sağlıklı yaşam, hijyen ve güvenli alışveriş hepimizin öncelikli standardı haline geldi. Sektörde öncü bir rol oynayarak hayata geçirdiğimiz “Sıfır Tolerans” ilkelerimiz ile tüm mağazalarımızda müşterilerimize güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Fiziksel mağazalara gitmeyi tercih etmeyen müşterilerimiz için de çeşitli dijital hizmetler hayata geçirdik. “Ara&Tıkla&Teslim Al” uygulamamızı devreye aldık. Bu uygulama ile müşterilerimiz, telefonla veya dijital kanallarımızdan sipariş vererek, ürünün adresine teslim edilmesini veya bir Koçtaş mağazasına gönderilmesini tercih edebiliyor. Müşterilerimiz bu hizmet sayesinde kargo bedeli ödemeden, mağaza açılış saatini beklemeden ve mağazaya girmeden sabah saat 08.00 itibarıyla Ürün Teslim Noktası’ndan siparişlerini ertesi gün temin alabiliyor.”