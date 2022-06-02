Marketler raf güvenliği eğitimlerini hızlandırdı

Yener KARADENİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın yavaş yavaş geride kalırken yol açtığı tahribat tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu tahribatın en başında ise yüksek enflasyon oranları ve buna bağlı olarak düşen alım gücü geliyor. Söz konusu gelişme giyimden gıdaya kadar birçok perakende noktasında raf güvenliğinin tehlikeye girmesine, bu bağlamda da hırsızlık olaylarının artmasına yol açtı. Gelişmeye paralel olarak güvenlik önlemlerini artıran perakende noktaları, çalışanlarına verdiği eğitimleri de hızlandırdı. Aldığımız bilgilere göre marketlerin çalışanlarına tanımladığı eğitimlere son olarak yağma da eklendi. Ancak sektör temsilcileri hiçbir perakende noktasında yağmaya sebep olacak bir ortamın bulunmadığını, böyle bir eğilimin olmadığını vurguladı.

Şüphelilere yakın takip

Binlerce şubesi olan bir market zinciri de, geçtiğimiz ay mağaza müdürlerine küçük bir ihtimal de olsa yağmaya karşı eğitim vermiş. Söz konusu eğitimi alan bir marketin müdürü, gelişmeyi şöyle aktardı: “Son aylarda özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışın süreceği öngörüsü ile eğitimler artırılmıştı. Bu eğitimlere yağma da eklendi. Online olarak verilen eğitimler mağaza müdürlerine tanımlandı. Birkaç slayttan oluşan eğitimlerde yağma şüphesi karşısında yapılması gerekenler anlatıldı.” Peki böyle bir durumda market çalışanları nasıl bir önlem alacak? Aynı market görevlisi, eğitime göre çalışanların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde şüpheli vatandaşları yakın takibe alacaklarını ve bir anlamda psikolojik baskı kurarak yağmadan vazgeçirmeye yönelik hareketlerde bulunacaklarını söyledi.

Kayıplar primlerden düşüyor

Bilindiği üzere salgın öncesinde yüz yüze yapılan eğitimler salgın döneminde online olarak çalışanların hesaplarına tanımlanıyor. Söz konusu eğitim de zorunlu olan eğitimler arasında yer alıyor ve birkaç dakikalık 2-3 slayttan oluşan bir eğitim olarak tarif ediliyor. Söz konusu şüphe nedeni ile birçok ürüne son aylarda alarm takıldığı da çokça rastlanan bir durum. Birçok mağazada hırsızlık vakasının yol açtığı gelir kaybı yüzde 10'lara yaklaşmış durumda. Market çalışanı bunun tazmini noktasında ise bir yere kadar marketlerin karlarından feragat ederek bunu tolere ettiğini, bir noktadan sonra ise market çalışanlarının primlerinden düşüldüğünü aktardı.

Ülkemizde böyle bir eğilim yok

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul’da 34 şubesi bulunan Biçen Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Biçen, son dönemde müşterinin en ucuz, en uygun yerden ürün toplamaya yönelik bir eğilim içinde olduğunu kaydetti. Hatta ihtiyaçtan öte “nerde ne gibi fırsat var onu alayım yarın zamlanacak bu şartlarda alamayacağım” gibi bir davranış biçimi içinde olunduğunu anlatan Biçen, ilk çeyrek büyümesindeki tüketimin payının da bunun göstergesi olduğunu söyledi. Hırsızlık gibi vakaların da arttığını söyleyen Biçen şöyle devam etti: “Alarm takalım deseniz maliyeti kayıp/ kaçaktan daha yüksek. Salgında çok sayım yapamamıştık. Geçen günlerde 6 şubede sayım yaptık. Normalde 1’lerde olurdu hırsızlık olayı şimdi 1,5’e çıkmış. Ama bu süreç ileriki zamanlarda elindeki sermayesi daraldıkça artabilir. Dünya olarak zorlu süreçten geçiyoruz. Ancak ülkemizde ne yağmaya sebep olacak bir ortam ne de öyle bir eğilim olacağını düşünmüyorum. Marketlerde raf güvenliği için de her türlü önlemler alınmış vaziyette” diye konuştu.