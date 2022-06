Metaverse’te online alışveriş dönemi başlıyor

Yener KARADENİZ

Facebook’un ismini Meta olarak değiştirmesiyle adından söz ettiren Metaverse, birçok markanın da gelecek planlarında ilk sıradaki yerini koruyor. Henüz emekleme aşamasında olan tam olarak hayata geçtiğinde ise internette olduğu gibi çığır açması beklenen söz konusu evrende mağazalaşma çalışmalarını başlatan markalar, avatarların ardından tüketiciler için de alışveriş imkanı sunmak için çalışmalarda son aşamaya geldi. Yatırımcısı oldukları Go Art evreninde Eylül 2022 tarihinde ilk canlı manken defilesini yapacak olan Kiğılı Aralık 2022 gibi ilk mağazasını açacak. Marka 2023 ikinci yarısında fiziksel dünya ile sanal dünyayı birleştirdikleri projeyi devreye alacak ve dünyanın sayılı başkentlerinin sanal evrenlerinde de mağazalarını pinleyecek. Damat Tween ise Damat Tween, 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ile birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı. Yılsonunda söz konusu evrende alışveriş imkanı da başlatacak olan marka kendi token’ını çıkarmayı da gündemine aldı. İnternetin 3 boyutlu hali veya geleceğin interneti şeklinde tanımlanan metaverse’ün henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten Holonext CEO’su Güven Çelikkaya, perakende ve e-ticaretin şu anda metaverse teknolojileri ile en çok ilgilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çekti.

Satınalma davranışı yüzde 200 arttı

Markalar özellikle ürünleri satın alma öncesinde müşterilerine Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri ile denetme veya sanal mağaza çalışmaları yaptıklarını dile getiren Çelikkaya, AR ile ürün satın alımında kullanıcıların iade oranlarının ciddi anlamda düştüğünü, hem site içerisinde zaman geçirme hem de satın alma davranışlarında yüzde 200’den fazla artış gözlemlendiğine dikkat çekti. Hali hazırsa online alışverişte iade oranı çok yüksekken trafiğin satınalmaya dönüşme oranı ise oldukça düşük seviyede. Güven Çelikkaya, metaverse’te sanal&gerçek gibi keskin ayrımların olmadığını, kullanıcıların söz konusu evrende var olan tüm içerik ve deneyimlere ister AR ister Sanal Gerçeklik (VR) modu içerisinde her an ve her yerden erişebildiklerine dikkat çekti. Çelikkaya, “Sanal ve gerçek dünyalar o kadar iç içe geçmiş durumdadır ki, kullanıcılar her iki ortamda dijital avatarları yardımıyla eş zamanlı olarak var olabilir, her iki tarafta da yaptıkları eylemler gerçek zamanlı olarak bir diğerini etkileyebilir. Öte yandan şunu unutmamak lazım henüz yukarı bahsedilene benzer kesintisiz bir Metaverse evreni günümüzün teknoloji olanakları içerisinde henüz mümkün değil. Metaverse deneyimlerini AR, VR, Blockchain gibi farklı teknolojilerden gözlemleyebiliyoruz ama mevcut internetin yerini alacak bir yapı henüz daha tam anlamıyla oluşmadı” diye konuştu.

Markalar yerini aldı

Ancak Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir çok firma ve marka Metaverse kavramının ortaya çıkışı ile birlikte trendi kaçırmamak için çalışmalara başladı. Damat Tween, Kiğılı gibi hazır giyim devlerinin yanı sıra dünyada ise IKEA, Nike, Amazon, Tesco, Balanciaga, Shopify, H&M, Gucci gibi bir çok marka ve e-ticaret platformu metaverse alanına çoktan adım atmış durumda. Yine Türkiye’de Arçelik 1 yıldan fazla bir süredir müşterilerine Artırılmış Gerçeklik (AR) ile ürün deneyimi özelliği sağlıyor. Beko ise online deneyim mağazası bu tarz çalışmalar iyi bir örnek. Bu yıl Nisan 2022 itibariyle devreye alınan sanal mağaza içerisinde müşteriler web sitesi içerisinde sanki bir Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması içerisinde geziyormuş gibi dolaşabiliyor, beğendikleri ürünü 3D animasyonları ile birlikte deneyimleyip sonrasında dilerlerse satın almaya yönelebiliyorlar. Metaverte yine çok farklı platformlar bulunuyor. Güven Çelikkaya, “Roblox gibi oyunlarda veya Sandbox ya da Decentraland gibi platformlarda markalar sınırlı alışveriş deneyimleri sağlayabiliyorlar. Ancak gerçek anlamda bir Metaverse alışveriş deneyimi için önce hem AR/VR gözlüklerin hem de bağlantı yapısının tam anlamıyla bu sistemlere uygun hale gelmesi lazım. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Metaverse benzeri deneyimler yaşamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kiğılı yıl sonunda ilk mağazasını açıyor

Söz konusu alanda çalışmalara ilk başlayan Türk markalarından biri erkek giyim markası Kiğılı. Marka geçen ay dünyanın ilk holografi k NFT defi lesiyle de giyilebilir NFT parçaları ilk kez paylaştı. Tomorrow Meta Line koleksiyonu Opensea, Rarible gibi platformlarda global olarak satışa sunuldu. Kullanıcılar bu kıyafetleri kripto cüzdanına bağlayarak Decentraland meta evrenlerinde, üzerlerine giyebiliyor. Ancak markanın yaptığı çalışmalar bununla da sınırlı değil. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “İlk Meta mağazamızı Go Art evreninde Ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Sonrasında Meta evrende kazanılan coinler ile hem meta hem de fiziksel mağazalarımıza özel kampanya ve fırsatlar sunuyor olacağız. Yatırımcısı olduğumuz Go Art evreninde Eylül 2022 tarihinde ilk canlı manken defi lemizi gerçekleştirmeyi ardından sırası ile Aralık 2022 gibi ilk mağazamızı açmayı ve 2023 ikinci yarısındada asıl hedefi miz olan fiziksel dünya ile sanal dünyayı birleştirdiğimiz projemizi devreye almayı planlıyoruz, bu projemizde paralel olarak dünyanın sayılı başkentlerinin sanal evrenlerinde de mağazalarımızı pinlemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Damat Tween sanal mağaza görsellerini paylaştı

Metaverse konusunda çalışma yapan bir başka marka da Orka Holding markalarından Damat Tween. Şirket, bu yılın sonunda ilk metaverse mağazasını açmanın yanı sıra alışveriş için de kendi token’ınını çıkarma seçeneğini değerlendiriyor. Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu önümüzdeki 5-10 yıllık süre içerisinde Metaverse’de 15 trilyon dolarlık bir pazarın oluşmasının beklendiğini anlattı. Orakçıoğu, kendilerinin de 6 ay süren Ar-Ge çalışmalarıyla bu alanda nasıl var olabileceklerini araştırarak yatırımlara başladıklarını söyledi. Bu kapsamda Damat Tween, 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ile birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı. GoArt Metaverse platformu ile iş birliğinde metaverse’e adım atan Damat Tween müşterileri AR ve VR teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak koleksiyonları inceleyecek, satın almak istediği kıyafeti istediği bedende kendi avatarına giydirme fırsatı yakalayacak. Beğendiği ürünleri online olarak satın alarak alışverişini tamamlayacak. Damat Tween, mağaza açılışı ile birlikte özel bir kapsül koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin satışını gerçekleştirmeyi ve 2022-2023 sezon defi lesini metaverse’de gerçekleştirmeyi planlıyor.