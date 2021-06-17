Perakende sektörü turistlerin yolunu gözlüyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin yaptığı açıklamada, salgın döneminde yüzde 50-60’a varan oranlarda ciro kaybına uğrayan markaların 17 Mayıs’tan itibaren mağazalarını yeniden açmanın ve müşterileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Geride bırakılan bir ayda cirolarda istedikleri düzeyde olmamakla birlikte önemli bir toparlanma olduğuna işaret eden Öncel, "Mağazaların cumartesi günleri de açılmasının cirolara olumlu yansımalarını gördük. Ama 15-16 ayda perakendenin aldığı hasar o kadar büyük ki toparlanmak, normale dönmek, çalışanları motive etmek biraz daha zaman alacak. Aşılanan nüfusun giderek artması, pazar günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ve düğün sezonunun başlamasının perakende satışlarına çok olumlu yansımasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Turist sayısındaki düşüş cirolara olumsuz yansıyor"

Öncel, kendileri için bir diğer önemli konunun turizm olduğunu aktararak, "Turiste satış organize perakendenin cirosunda önemli yer tutuyor. Doğal olarak turist sayısındaki bu düşüş markalarımızın cirolarına olumsuz yansıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisi perakende sektörünü umutlandırıyor. Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebileceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"AVM’lerin ortak alan giderleriyle ilgili sıkıntı devam ediyor"

Öncel, salgına bağlı nedenlerin de etkisiyle son dönemde emtia fiyatlarında ortalama yüzde 50 artış olduğunu, navlun maliyetlerinde ise 4 kata varan artışlarla karşı karşıya olduklarını aktararak, bu durumun, markaların üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi.

Salgın sürecinin, olağanüstü koşullarda kiralamalar konusunda mevzuatın yetersiz olduğunu gösterdiğini ifade eden Öncel, "Biz salgın, afet ya da benzeri nedenlerden kaynaklanan zorunlu kapalı kalınan günlerden ve kaybedilen saatlerden kira alınmamasını istiyoruz. Bu konuda Ankara’da üzerinde çalışılan düzenlemenin en kısa zamanda tamamlanarak yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öncel, AVM’lerin önemli bir bölümünde ortak alan giderleriyle ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı’nın gündeminde bulunan Ortak Alan Gider Yönetmeliği’nin markalarımızın beklentileri doğrultusunda bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.