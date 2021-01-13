Perakendeci “fintech”le katma değer yaratıyor

Perakende sektöründe ABD merkezli Walmart gibi devler, fintech girişimlerinin sektöre sunduğu deneyim dönüşümünü ve yanı sıra getireceği fırsatları değerlendirmeye başladı. Walmart önceki gün Robinhood gibi en hızlı büyüyen fintech yatırımlarının da destekçisi olan Ribbit Capital ile yeni bir fintech startup’ı kurmak için stratejik bir işbirliği yaptıklarını duyurdu. Yeni kurulacak startup’ın çoğunluk hissesi dünyanın en büyük perakendecisi Walmart’ın olacak. Şirketten yapılan açıklamada yeni işbirlikleri ve diğer fintech şirketlerinin satın alınması yoluyla önümüzdeki dönemde bu startup’ın da hızla büyümesi beklendiği belirtildi.

Perakende ve fintech sektörünün bir araya gelmesinden doğan en önemli katma değerlerden biri, perakendecinin bu tür işbirliklerinde fintech şirketlerindeki milyonlarca kullanıcıya doğrudan erişim fırsatı olması. Hem de bu kullanıcıların bir banka hesabı veya finansal danışmanı olmasına da gerek yok. ABD Merkez Bankası verilerine göre ABD’deki yetişkinlerin yüzde 6’sının bir banka hesabı yok. Yüzde 16’sı ise banka hesabı olduğu halde alternatif finansal ürünler kullanıyor.

Walmart ABD CEO’sy John Furner, konuya ilişkin açıklamasında müşterilerin artık kendilerinden finansal ihtiyaçlarını yönetmelerine de yardım etmelerini istediğini belirtiyor ve “Bunu açıkça istediler, finansal hizmetler alanına daha fazla girmemizi istiyorlar” diyor. Açıklama sonrasında Walmart’ın hisseleri pazartesi kapanış sonrası yaklaşık yüzde 1,5 yükselerek şirketin piyasa büyüklüğünü 416,7 milyar dolara yükseltti.

Walmart’ın işbirliği yapacağı Ribbit Capital’in mevcut yatırımları arasında danışmanlık ücreti almamasıyla sektörü kökten değiştiren mobil yatırım platformu Robinhood ve ücretsiz kredi notu hesaplaması gibi finansal ürünler sunan Credit Karma da bulunuyor.

E-ticarette KOBİ’lere destek için yarış var

Online ticaret devleri de finans alanına girerek, özellikle de küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri fintech hizmetleriyle destekleyerek bankalara alternatif olmaya çalışıyor. Amazon gibi büyükler platformadki mağazalara doğrudan kredi sağlamak amacıyla Goldman Sachs gibi dev yatırım bankalarıyla benzer işbirliklerine gidiyor. Bir fintech startup’ı olan San Francisco merkezli Stripe ise online ticaret platformu Shopify ile işbirliğine giderek platformdaki satıcılara finansal ürünlere erişim sağlıyor.

Çin’in Alibaba’sı gibi olmak istiyor

2020’nin sonlarında Çinli video platformu TikTok’u da almak için teklif götüren şirketlerden biri olan Walmart’ın bu işbirliği ile hedeflediği, Bloomberg’de yer alan analize göre Çinli Alibaba.com’un Asya’daki altyapısına benzer bir yapı inşa etmek. Alibaba.com hem dünyanın en büyük online perakendecilerinden biri hem de geçtiğimiz haftalarda Çinli otoritelerce halka arzı durdurulan finansal hizmetler şirketi Ant Group’un sahibi. Ticaret ve finansın arasındaki duvarların yıkılmaya başladığı bu dalgada, Japonya’nın online ticaret devi Rakuten de geçtiğimiz yıllarda ABD’de bankacılık lisansı için başvuruda bulunmuş, sonrasında halihazırda lisansı bulunan bir banka ile ortaklık kurarak faaliyetlerini yürütmüştü.

Fintech 400 milyar dolara koşuyor

Bağımsız denetim ve danışmanlık şirketi Price Water house Coopers tarafından yayınlanan yeni bir rapor, yenilikçi finans hizmetleri sağlayan “neobanka” adıyla da anılan fintech pazarının 2026 itibariyle 400 milyar dolara yaklaşacağını öngörüyor. 2018 yılında 18,6 milyar dolar büyüklükteki pazarın 2019-2026 döneminde yıllık ortalama yüzde 46,5 gibi bir büyüme ile 394,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.