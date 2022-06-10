Perakendede fiyat artış beklentileri arttı

TEPAV perakende güven endeksi (TEPE) Mayıs 2022’de bir önceki aya göre 3,0 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,1 puanlık artışla -17,5 puan değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı, Nisan 2022’de yüzde 76,7 iken, Mayıs 2022’de yüzde 65,7 seviyesine geriledi. Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı ise yüzde 83 oldu. Akaryakıt istasyonlarının içerisinde yer aldığı “Diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörü Mayıs ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mayıs ayı perakende güveninde en fazla artış Ege Bölgesi’nde görüldü.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı. TEPE değeri, Mayıs 2022’de -17,5 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan, geçen aya göre 3,0 puan arttı. TEPE değerinin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 7,6 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 1,5 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya kıyasla değişmezken, geçen yıla kıyasla sınırlı arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs 2022’de -10,5 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre değişmezken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen aya kıyasla iyileşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mayıs 2022’de -58,6 puan değerini alarak Nisan 2022’ye göre 6,2 puan artarken, Mayıs 2021’e göre -19,1 puan azaldı.