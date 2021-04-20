Stok artıran marketler sabit fiyat yarışına girdi

Organize gıda sektörüne karşı, son yıllarda artan fiyatların da etkisiyle tüketici güveninde bir zedelenme var. Bazı fırsatçı marketlerin enflasyonu artırdığına dair söylemler de artıyor. Özellikle sebze-meyve tarafında üretici-market arasındaki fiyat farkları, sıkça gündeme gelen konular arasında. Ancak bu durum, ticaretini kurallara uygun yapmaya çalışan birçok organize gıda oyuncusunu rahatsız etmiş olacak ki, bugünlerde tüketicideki olumsuz algıyı yıkmak için harekete geçmiş durumdalar. Ramazan ayının gelmesi, COVİD-19 salgınına karşı yeniden devreye giren kısmi kısıtlamalar nedeniyle evde geçirilen süre ile birlikte hane içi tüketimin artması ve yukarı yönlü olası döviz hareketlerine karşı önlem alan bazı marketler, stok artışına gitti. Ramazan ayı boyunca fiyatları sabit tutma sözü veren bazı market zincirleri, böylece hem kendi aralarındaki rekabeti sağlamak hem de tüketici güvenini pekiştirmek istiyor.

‘Fiyatları garantiledik’

Onur Marketleri Genel Müdürü Erdal Tükefçi, pandemi kısıtlamaları nedeniyle AVM’lerin hipermarketlerinde düşüş yaşandığını, buna karşın yerel zincirler ve discount’larda bir hareketlilik olduğunu söyledi. Dövizdeki hareketlilik dolayısıyla market yönetimi tarafında da bir kaygı olduğunu dile getiren Tüfekçi, “O kaygıyı kapatmak gerekiyor. Bunun için de ürünlerimizi stokladık ve fiyatlarımız değişmeyecek. Öte yandan hane içi tüketimin arttığını görüyoruz. Taleplere cevap vermek için de stok artışına gittik” dedi. Tüfekçi, Türkiye genelindeki 160 mağazada temel gıdalarda Ramazan ayı boyunca fiyatları artırmayacaklarını vurgulayarak, “Aktivitelerimizi de artırdık. İndirim kampanyaları yapıyoruz. Hem kampanya sayısını hem de kampanyaya giren ürün sayısını çoğalttık. 700 kalemdeki temel üründe aktivitemiz var” diye konuştu. Bu yıl yardım amaçlı hediye çekleri ve kumanya satışlarında geçen yıla oranla bir artış olduğunu söyleyen Tüfekçi, “Alışveriş çekinde geçen yıla göre yüzde 20 yükselme var. Biz bu uygulamayı 10 yıldır yapıyoruz ama bu yıl çok arttı” dedi.

En çok talep gören ürünler seçildi

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç da, stok miktarını artırdıklarını, Ramazan ayı boyunca müşterilerin en çok talep ettikleri ürünlerde fiyatları sabitlediklerini duyurdu. Alkaç, “Metro Türkiye olarak her zaman ortaya çıkabilecek tüm senaryolara karşı hazırlıklarımızı önceden yapıyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayında da stok, tedarik ve lojistik süreçlerimizi etkin bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Stoklarımızı da Ramazan’da en çok talep edilen ürünleri dikkate alarak artırdık. Fiyatlar konusuna gelecek olursak her zaman fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele ederek tüketicilerin yanında yer alan bir perakendeciyiz. Ramazan’da da talebin artacağı ürünler için uygun fiyat politikalarımızı sürdürüyoruz. Bu talepleri dikkate alarak bu ayda en çok talep gören ürünlerimizi çok özel fiyatlarla müşterilerimize sunarken Ramazan boyunca fiyatlarını da sabitledik” diye konuştu.

‘Yanlış algıyı yıkmak istiyoruz’

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Mevsim Gross Marketleri’nin sahibi Vahdet Sarıkaya ise, Ramazan’da fiyat artışı olmayacağını, ayrıca marketlerin bu dönemde indirim yapacağını söyledi. Ramazan’dan önce de indirimlerin devreye alındığını belirten Sarıkaya, “Şimdi bayram indirimleri de gelecek. Tüm bunları ise stoklu mallar sayesinde yapıyoruz. Biraz riske giriyoruz ama hem rekabeti sağlamak hem de müşteriyi korumak adına bunu yapıyoruz. Marketlere karşı gelişen yanlış algıyı yıkmak istiyoruz” dedi.