TEPAV: Perakende sektöründe toparlanma gecikiyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2 puanlık azalışla -17,2 puan değerini aldı.

TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 6,3 puanlık kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üstünde olduğu yönündeki 0,4 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı. Perakendecilerin satış beklentisi bir önceki aya kıyasla azaldı Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri ağustosta -7,9 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,8 puan azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan arttı.

Perakende güveni en fazla "elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" sektöründe arttı. Alt sektörler itibarıyla bakıldığında, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre "elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar", "yiyecek, içecek ve tütün ürünleri", "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" ve "diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)" sektörlerinde artış gerçekleşirken, "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı", "birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar" ve "motorlu taşıtlar" sektörlerinde azalış oldu.

Bölgeler bazında incelendiğinde ise perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. 2021 yılı genelinde Türkiye'de perakende güveninde bir toparlanma gözlenmezken, ağustos ayı itibarıyla AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında azalış görülen üç ülkeden biri Türkiye oldu.

TEPE anketi katılımcılarının yüzde 28,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 38,9'u işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 32,9 oldu. İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla kötüleşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, ağustosta -44,9 puan değerini alarak geçen aya göre göre 2,9 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan azaldı.

Ağustos ayında TEPE anketi katılımcılarının yüzde 15,3'ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,1 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 24,6 oldu.