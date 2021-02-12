Türkiye'nin en beğenilen markaları açıklandı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company tarafından 12’ncisi gerçekleştirilen "AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” Araştırması’nın 2019-2020 yılı sonuçları belli oldu.

25 farklı ilde yaklaşık 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 15 farklı kategoride en beğenilen markalara ödülleri teslim edildi.

Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 11 Şubat 2021'de gerçekleşen ödül töreninde, "kadın giyim", "erkek giyim", "günlük spor giyim", "çocuk giyim", "bebek ürünleri-oyuncak", "spor malzemeleri", ayakkabı-çanta, "kişisek bakım-kozmetik", ev tekstili-dekorasyon", "teknoloji perakendeciliği", "teknoloji üretici", "aksesuar", "self servis restoran", "restoran ve kafe" kategorilerinin yanı sıra "En Beğenilen Anchor Mağaza Ödülü", "COVID Özel Ödülü" ve "En Beğenilen Marka Yüzü Ödülü" de sahibini buldu.

"En kısa sürede eski günlerimize geçeceğiz"

Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 441 alışveriş merkezinin (AVM) faaliyet gösterdiğini bildiren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bu AVM’lerin yaklaşık kiralanabilir alanının 13,3 milyon metre kare konumunda olduğunu söyledi. Yatırımların ulaştığı büyüklüğün ise 150 milyar dolar olduğunu belirten Altaş, "Yıllık 25 milyar lira ciro elde etmekle beraber 600 bini doğrudan olmak üzere 3 milyona ulaşan bir istihdam büyüklüğüne sahip olan bir sektörümüz var. Ülkemizin ekonomisinin lokomotiflerinden biri konumundayız." dedi.

Pandemi nedeniyle iş ve yaşam alanında birçok değişikliğin yaşandığını kaydeden Altaş, alışveriş merkezleri sektörü olarak bu pandemi sürecinde önceliği halkın sağlığın verdiklerini aktardı. AVM'lerin yaklaşık 2,5 ay kadar kapalı kaldığını anımsatan Altaş, "Bu dönemde de perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kira almadık. Daha sonraki dönemlerde de ciddi indirimler yaptık. Toplamda 25 milyarlık ciromuzun 8-9 milyar lirasıyla perakencimizin yanındayız mesajını güçlü bir biçimde verdik. Haziran ayında alınan tebdirler sonrası alışveriş merkezlerimiz açıldı ve halkımızın alışveriş merkezlerini çok sevdiğini ve vazgeçemediğini gördük. Çünkü hızla ziyaretçi sayısı ve cirolarımızda düzelmeler başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde yeniden başlayan kısıtlamalar nedeniyle bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu zorluklara rağmen alışveriş merkezlerimizden vazgeçmeyen tüketicilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Perakendecilerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün perakendecilerimiz alışveriş merkezleri sayesinde uluslararası markalara ulaşabilmiş ve kendilerini uluslararası düzeyde temsil edilebilir hale getirdiler. Alışveriş merkezleri yatırımcıları ve perakendeciler bir elmanın iki yarısı gibidir. Bu nedenle perakendecilerimize en iyi hizmet ödülünü vermekten de gurur duyuyoruz. En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar ödül törenimiz vesilesiyle ödül alan alamayan bütün perakendecilerimize özellikle pandemi döneminde gösterdikleri gayretten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Perakendeciler ve alışveriş merkezleri yatırımcıları olarak pandemi döneminde çok önemli bir kenetlenme örneği gösterdik. Aşı çalışmaları nedeniyle önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bu sürecin sonunda alışverkezleri sadece alışveriş değil yaşam ve kültürel merkezler olarak da fonksiyonlarını icra etmeye devam edeceklerdir.” şeklinde konuştu.

"Geleceğe ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz"

Hüseyin Altaş, "AVM yatırımcıları olarak perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortaklarımızla birlikte perakende sektörünün sağlıklı şekilde gelişmesi için el birliğiye hareket etmeye özen göstermeye devam edeceğiz. Böylesine zorlu bir süreçte halkımızın tercih ve beğenisini kazanarak 'AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar' araştırmasında ödüle değer görülen perakende markalarımızı tebrik ediyorum. Alışveriş merkezleri ve perakendecilerimizi ortak paydada birleştirmeye, perakende sektörüne ve ülke ekonomisine ivme kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye perakende sektörü, dinamik yapısı ve bünyesinde barındırdığı yüksek potansiyelden ötürü değişimleri fırsatlara dönüştürecek imkanlara sahip. Geleceğe ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz” diye konuştu.

4'ten fazla AVM'si olan 25 il baz alındı

Akademetre Kurucu Ortağı Dr. Halil İbrahim Zeytin törende yaptığı açıklamada "AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” araştırmasının Avrupa Araştırmacılar Birliği etik kodları doğrultusunda ve Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin güvenilir araştırma belgesi standartlarında yapıldığını söyledi.

Araştırmayı alışveriş merkezlerinin marka değerini en fazla arttıran ve buralara en fazla çekim sağlayanları belirlemek amacıyla yaptıklarını anlatan Zeytin, "Bu yıl 2019 ve 2020 ödüllerini birlikte veriyoruz. Aralık 2019’da ziyaretçiler ile yüzü yüzü görüşmeler sonucunda ölçümlemeyi gerçekleştirdik. Aralık 2020’de ise ziyaretçiler ile çevrim içi şeklinde ve tamamı kayıt altına alınarak ölçümlemeleri tamamladık. Araştırmanın kapsamına 25 ilimizi aldık çünkü 4 tanenin üzerinde alışveriş merkezi olarak illerimizi baz almak durumunda kaldık. 2 bin 400 alışveriş merkezi müşterisinin katılımı ile araştırmamızı gerçekleştirdik.” değerlendirmesini yaptı.

"Perakende sektörünün nabzını tutuyor"

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise, “12 yıldır düzenlenen ve perakende sektörünün nabzını tutan böylesine önemli bir araştırmanın sonucunda, Türkiye’nin en beğenilen markalarının ödül sahibi olacağı 'AYD - 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni'nin bu sene Alkaş ortak yayını ile Digital Network Alkaş’ta gerçekleşmesinden ve sektörümüzü bu platformda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Üyelerimizin network imkanı bulduğu, pek çok sektörden içeriğe tek platformdan ulaşabildiği ve kendi içeriklerini oluşturup webinar düzenleyebildikleri Digital Network Alkaş’a tüm perakende sektörü ve avm temsilcilerimizi davet ediyoruz. Türkiye’de perakendenin büyümesine, gelişmesine destek veren tüm perakende ve mağazacılık sektörünün başarılarla dolu bir yıl geçirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" araştırmasının 2019-2020 yılı sonuçlarına göre, ödül alan markalar ve kategorileri şöyle: