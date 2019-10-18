"Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"

18 Ekim 2019

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, TCMB'nin kredi kartlarında iş yerlerinden alınan komisyon oranın yüzde 1,6 ile sınırlanmasını değerlendirdi.



uygulamanın tüm perakende sektöründe büyük bir memnuniyet oluşturduğunu vurgulayan Altaş şunları söyledi:

“Kredi kartı komisyon oranları sadece üye iş yerlerini ilgilendiriyor gibi görünse de aslında perakendecilerimizden, AVM yatırımcısına ve tüketicilerimize kadar sektörümüzü oluşturan zincirin tüm halkaları için çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi; bu halkalardan birinde meydana gelebilecek olumsuz durum tüm sektörümüzü dolayısıyla ekonomimizi etkileyebiliyor. Bu karar ile hem perakendecilerimizin hem de tüketicilerimizin üzerinden ciddi bir yük alındı diyebiliriz. Ticaretimizin verimliliği, sağlıklı sürdürülebilirliği açısından Merkez Bankası’nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi son derece umut verici bir gelişme. Bu vesile ile Merkez Bankası ve hükümet yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz”