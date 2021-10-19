Perakendecilerden 'fahiş fiyat' tepkisi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, gıda fiyatlarındaki yüksek artışın sorumlusu olarak market zincirlerinin gösterilmesini kabul etmediklerini söyledi.

GPD tarafından düzenlenen 7. Ortak Gelişim Kongresi'nde konuşan GPD Başkanı ve aynı zamanda BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, maliyet artışlarının tamamını fiyatlara yansıtmayıp karlılıklarından vazgeçen marketlerin tam tersine enflasyonun kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığını vurguladı.

Tüm dünyada tarım ürünlerinde maliyet artışları, tedarik sektöründe aksamalar ve ithal ürün fiyatlarında artış gözlenirken, market zincirlerinin fahiş fiyat ile damgalanmasını "gerçekten uzak" olarak niteleyen Aykaç, bu algı nedeniyle sektördeki halka açık şirketlerin de zarar gördüğünü vurguladı.

Aykaç, ürünler raflara gelene kadar üretim, tedarik, lojistik, gümrük ve benzeri aşamalardan geçtiğini ve bunların maliyetinin perakendecilerden bağımsız olarak nihai fiyatlara yansıdığını söyledi.

Bu dalgalanmaları tüketicilere en az düzeyde yansıtmak için organize perakende sektörünün kendi kaynaklarını zorlayarak son fiyatları dengelemeye çalıştığını belirten Aykaç, bunu yaparken de karlarından vazgeçtiklerini, hatta bazı durumlarda zararına satış yaptıklarını söyledi.

"Halka açık şirketleri olumsuz etkiliyor"

Marketlerdeki denetimlere ilişkin Aykaç, denetimlere hiçbir zaman karşı durmadıklarını belirterek, "Gündemdeki fiyat artışlarının asıl sebepleri irdelenmedikçe ve önlemler alınmadıkça bu kontrollerin sadece son satış noktalarına yoğunlaşması ve algının bu artışların sebebi olarak marketleri gösterir şekilde oluşturulması olumlu bir sonuç doğurmayacaktır" diye konuştu.

Aykaç, oluşturulan bir diğer yanlış algının da, fiyatların sektör oyuncularınca ortak belirlenmesi olduğunu vurguladı.

İddiaların sektördeki halka açık şirketleri olumsuz etkilediğini belirten Aykaç, asıl dikkat edilmesi gereken noktanın dengesizleşen gelir dağılımının ortaya çıkardığı sorunlar, alım gücünün düşmesi ve orta gelir kesiminin giderek daralması olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın eleştirisi market hisselerini düşürmüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda beş zincir marketi yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirmişti.

Erdoğan, "fahiş fiyat artışları" konusunda zincir marketlerin sınırsız uygulamaları olduğunu belirterek, "Bu uygulamalarla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır" demişti.

Bu açıklamanın ardından hisseleri borsada işlem gören BİM, Migros, Carreforsa ve Şok Marketler hisselerinde satışlar gözlenmişti.

Özgür Tort: Çiftçi para kazansın ki yeni jenerasyonlar da modern tarıma girsin

“Değişen dünyada işimiz daha mı kolay?” başlıklı oturumda konuşan Migros İcra Başkanı Özgür Tort, “30 bin çeşit malı 81 ile hem fiziki hem online kanalda başımızın üstünde taşıyoruz. Satılan ürünlerimizin %77’si tarıma dayalı. Tarımda gelişim için kapsamlı yeni bir model önerimiz var. Bu model, özetle yerel üretimde planlamayı, sözleşmeli tarımı, sistematik dijital kaydı ve girdi finansmanı sağlamayı içeriyor. Türkiye’nin verimli toprakları güçlendirilmiş çiftçilik ve tarım işletmeleri finansman modeli, girdi maliyetlerinde avantaj sunacaktır. Tarımdaki bu dönüşüm enflasyonu düşürürken, zengin topraklarımız ile ülkemizin stratejik konumunu güçlendirecektir. Çiftçi para kazansın ki, yeni jenerasyonlar da modern tarıma girsin. Bu hep birlikte memleketimize borcumuzdur" diye konuştu. Migros’un kuruluşundan beri ayrışan inovatif bir kültüre sahip olduğunu belirten Tort, "Pandemi, tüketicinin değişimi ile inovasyon konusunda çoklayıcı bir etki yarattı. Dönüşümle her yıl 10 yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu uygulamaların hayata geçmesi için ise 1000 yeni fikre sahip olarak dönüşmek gerekiyor” dedi.