Perakendecilerin yarısı çok kanallı pazarlamaya hazır

Sevilay ÇOBAN

Rapora göre, peraken­decilerin omnichannel (çok kanallı) olgunluk seviyesi 100 üzerinden 46 olarak he­saplanırken, spor kategori­si %54’lük skoruyla lider ko­numda yer aldı. Giyim & akse­suar kategorisi %52’lik oranla ikinci sıraya yerleşti. Rapor, yapay zekâ, sosyal ticaret ve mobil uyumluluğun peraken­dede rekabet avantajı sağladı­ğını vurguluyor.

Inveon Kurucu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro, Tüketici beklentilerindeki hızlı değişim ve teknolojinin etkisiyle, om­nichannel stratejiler, markala­rın sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı sağlamasın­da kritik bir rol oynuyor. Doğru uygulanan omnichannel stra­tejiler, müşteri memnuniye­tini artırırken, gelir büyüme­sinde önemli bir katkı sağlı­yor” dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, dijital dönüşümün artık bir tercih değil; şirketle­rin rekabet gücünü koruma­sı ve sürdürülebilir büyümeyi yakalaması için bir zorunlu­luk olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle perakende sektörü, hızla değişen tüketici alışkan­lıklarına uyum sağlamak ve çok kanallı deneyimi mükem­melleştirmek durumunda. Fi­ziksel mağazacılığın da bu dö­nüşümün bir parçası olarak gelişmesi, online ve offline ka­nalların birbirini desteklemesi ve uyum içinde çalışması, pe­rakendeciliğin temel dinamik­lerinden biri haline geldi” diye konuştu.

Fiziki ve dijital mağazacılık ayrılamaz

Dijital dönüşümün pera­kendenin her alanında iş sü­reçlerine çok yoğun bir bi­çimde girdiğine işaret eden ZMD Yönetim Kurulu Baş­kanı Serhan Tınastepe, şun­ları söyledi: “Özellikle verim­lilik arayışımızda dijitalleş­meyi kullanmadan bir dünya düşünmek imkânsız. Dijital dünyanın vazgeçilmez olma­sıyla beraber, fiziki mağaza­cılığın da geliştirilmesi, bu iki önemli kanalın birbirini des­teklemesi ve paralel işlemesi, perakendeciliğin temel işle­rinden biri haline geldi. Ka­nallar artık iyice birbirinin içine geçmiş durumda, fiziki mağazalar, e-ticaret siteleri, sosyal medyalar, aplikasyon­lar derken hepsini birden yö­netmek de tam bir beceri işi halini alıyor.”