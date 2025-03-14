Perakendecilerin yarısı çok kanallı pazarlamaya hazır
Gıda dışı perakende sektörünün mevcut durumu ve gelişim alanlarını analiz edildiği 2025 Omnichannel Olgunluk İndeksi, Inveon, Metheus Danışmanlık ile Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) ortak çalışması olarak yayınlandı.
Sevilay ÇOBAN
Rapora göre, perakendecilerin omnichannel (çok kanallı) olgunluk seviyesi 100 üzerinden 46 olarak hesaplanırken, spor kategorisi %54’lük skoruyla lider konumda yer aldı. Giyim & aksesuar kategorisi %52’lik oranla ikinci sıraya yerleşti. Rapor, yapay zekâ, sosyal ticaret ve mobil uyumluluğun perakendede rekabet avantajı sağladığını vurguluyor.
Inveon Kurucu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro, Tüketici beklentilerindeki hızlı değişim ve teknolojinin etkisiyle, omnichannel stratejiler, markaların sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı sağlamasında kritik bir rol oynuyor. Doğru uygulanan omnichannel stratejiler, müşteri memnuniyetini artırırken, gelir büyümesinde önemli bir katkı sağlıyor” dedi.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, dijital dönüşümün artık bir tercih değil; şirketlerin rekabet gücünü koruması ve sürdürülebilir büyümeyi yakalaması için bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle perakende sektörü, hızla değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak ve çok kanallı deneyimi mükemmelleştirmek durumunda. Fiziksel mağazacılığın da bu dönüşümün bir parçası olarak gelişmesi, online ve offline kanalların birbirini desteklemesi ve uyum içinde çalışması, perakendeciliğin temel dinamiklerinden biri haline geldi” diye konuştu.
Fiziki ve dijital mağazacılık ayrılamaz
Dijital dönüşümün perakendenin her alanında iş süreçlerine çok yoğun bir biçimde girdiğine işaret eden ZMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, şunları söyledi: “Özellikle verimlilik arayışımızda dijitalleşmeyi kullanmadan bir dünya düşünmek imkânsız. Dijital dünyanın vazgeçilmez olmasıyla beraber, fiziki mağazacılığın da geliştirilmesi, bu iki önemli kanalın birbirini desteklemesi ve paralel işlemesi, perakendeciliğin temel işlerinden biri haline geldi. Kanallar artık iyice birbirinin içine geçmiş durumda, fiziki mağazalar, e-ticaret siteleri, sosyal medyalar, aplikasyonlar derken hepsini birden yönetmek de tam bir beceri işi halini alıyor.”