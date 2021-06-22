Perakendede ciro artışı bekleniyor

COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkması perakende sektöründe sevinçle karşılanırken, perakendede ciro artışı, AVM'lerde ise pazar günleri 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, söz konusu yasakların 1 Temmuz itibarıyla kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Günlük AVM ziyaretçi sayımız şu anda 4,5 milyon. Pazar günleri ek 5,5 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Ayrıca cirolarda salgın öncesinin yüzde 75'lerindeyiz. Pazar gününün katkısıyla yüzde 80'e yükseleceği kanaatindeyiz." diye konuştu. Altaş, temmuzla birlikte ciddi bir turizm hareketliliğinin başlayacağının, yer ve yabancı turistlerin özellikle belirli lokasyonlarda perakende satışlara önemli katkı sunacağını anlattı.

"Restoranlarda salgın öncesi cirolara dönüş bekleniyor"

Pazar günü ve akşam yasağı kısıtlamalarının kaldırılması sonrası ciddi restoranlarda ciddi hareketlilik yaşanacağını dile getiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "İnsanlar ailesiyle pazar günü dışarıda yemek yemeyi ve kahvaltı yapmayı, akşam yemeğini ev dışında yemeyi özledi. Bu nedenle müşteri sayısında ve cirolarda hızla salgın öncesi döneme dönüleceği öngörüsündeyiz." dedi. Bingöl, özellikle turistik işletmelerde turizm sezonuyla birlikte hızlıca eski günlere dönüleceğini kaydederek, salgının bir daha yaşanmaması ve ek istihdamla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etme temennisinde bulundu.

"Temmuz, salgın başından bu yana en parlak aylardan olacak"

Yasaklar sonrası hemen hemen tüm sektörlerde perakende satışlarda artış beklediklerini dile getiren Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Nezif Emek, "Halkın alışveriş özlemi ve kısıtlı kalmanın oluşturduğu dışarı çıkma arzusu, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin sağlayacağı iç turizm hareketliliği, ülke yasaklarının kalkmasıyla yurt dışından yoğun turist akışının yaşanacak olması perakende satışlarda ciddi bir canlanmayı sağlayacaktır. Yüksek döviz kuru turistlerin yurt içi alışverişlerini tetikleyecektir. Temmuzda, salgın başından itibaren en parlak aylardan birisini yaşayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.