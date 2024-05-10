Perakendeye 20 milyar liralık ‘anne’ katkısı

Anneler Günü öncesi başlayan hediyelik alışverişi, perakende sektörüne hafta başından itibaren kısmi bir canlılık getirdi. 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkacağı tahmin edilen hediyelik alışverişinin, perakende sektöründe haftalık ciroya yaklaşık 20 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakendede adet satışlarının yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 10 daraldığını hatırlatarak Anneler Günü alışverişinin sektöre moral olacağını söyledi. BMD Başkanı Öncel, Anneler Günü’nün yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı gün olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Mücevher ve kozmetikte yüzde 100 artış beklentisi

“Annelerimizi elbette hiçbir gün unutmuyoruz. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de yılın bir gününü sembolik olarak annelerimize ayırıyoruz. Dileyen günün anısına bütçesine göre bir hediye alıyor.

Markalarımız bu özel günde müşterilerine yardımcı olmak için kampanyalar hazırladı. Hafta başından itibaren mağazalarımızdaki hediyelik alışverişinde bir hareketlilik gözlemliyoruz. Online kanallardan alınacak hediyeliklerde siparişlerin büyük ölçüde verildiğini söyleyebiliriz. Anneler Günü'nü 12 Mayıs Pazar günü kutlayacağız. Mağazalarda hediyelik alışverişinin 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkmasını bekliyoruz.”

Kartla 95 milyar TL

Hediyelik olarak en çok mücevher, kozmetik, kıyafet, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih edildiğini kaydeden Sinan Öncel, “Cumartesi günü özellikle mücevher, kozmetik gibi ürünlerin satışında yüzde 100’e varan oranlarda artış olacağını öngörüyoruz” dedi.

Öncel, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Merkez Bankası banka ve kredi kartı harcama verilerine göre geçen yıl anneler günü haftasında giyim-ayakkabı, beyaz eşya, elektrik/elektronik, kuyumcular, mobilya ev tekstili, sağlık/kozmetik ve yemek kategorilerinde yaklaşık 43 milyar liralık kartlı harcama yapılmıştı. Söz konusu kategorilerde bu yıl 26 Nisan haftasındaki harcama tutarı 75,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Anneler Günü haftasında ise kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Yani Anneler Günü haftasının perakende alışverişine yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesini bekliyoruz Bir de elbette nakit üzerinden yapılan alışverişler de olacak. Bunları da eklediğimizde ciroların çok daha yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz.”