PERYÖN Güney Marmara Şubesi'nden Neslihan Özer ile yola devam kararı

Nezaket ÇETİN

Türkiye'de 1971 yılında kurulan ve insan kaynakları yöneticilerini, akademisyenleri, uzman ve danışmanları bir çatı altında toplayan Peryön Güney Marmara Şubesi’nin genel kurulu yapıldı. Genel Kurul'da Neslihan Özer ile yola devam kararı alındı. 2021 yılından bu yana başkanlık yapan Neslihan Özer 2025 - 2027 döneminde de görevini sürdürecek.

''İyiden daha iyiye' felsefesini benimsedik”

NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda Divan Kurulu Başkanı Kemal Sakin, Başkan Vekili Kadri Özfındıklı ve Yazman Zafer Erbaşlar oldu.

Genel Kurul'da söz alan Özer, ''Biz her zaman 'İyiden daha iyiye' felsefesini benimsedik. Geçmiş dönemlerdeki yönetim kurulları da çok başarılı işlere imza attılar. Yeni yönetim kurulu olarak önümüzdeki süreçte sizlerin de desteğiyle daha iyi işler yapacağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu.

2025 - 2027 döneminde görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu

Neslihan Özer – Oyak Renault A.Ş.

Ahmet Aydın Akyol –Tarfaş Tarımsal Faaliyetler A.Ş

Arif Öner – Durmazlar Makine

Balcan Demiröz- Uludağ Enerji

Barış Gül – Faveo Danışmanlık Ltd. Şti.

Barış Kalaycı- Ticket Edenred

Elif Çelikkoparan – Feka Otomotiv

Fatma Hande Kurter – Yeşim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

İ. Gürkan Özken – Uludağ İçecek A.Ş.

Mehmet Koçer – NOSAB

Mustafa Avanaş- Karcan Kesici Takım A.Ş

Nurcan Kırçova – BİNTED A.Ş.

M. Selim Tosun – GKN Driveline Eskişehir

Özdemir Erdal- Tedbir Eğitim ve Danışmanlık

Servet Kaba- Pkf İnsan Kaynakları ve Bordrolama

Yahya Erçetin – Küçükoğlu Holding