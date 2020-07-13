Pestisit kullanan üreticilerin çay ruhsatları iptal edilecek
ÇAYKUR, yaş çayda pestisit kullanan üreticilerin çay ruhsatlarının iptal edileceğini duyurdu.
Necati TUZCU
ÇAYKUR, yaş çay üreticilerinden pestisit (ot ilacı) kullanan üreticilerin tespiti halinde çay ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.
ÇAYKUR’dan üreticilere gönderilen SMS (kısa mesajda), “Pestisit (ot ilacı) kullanımı ile ilgili duyumlar almaktayız. Kullandığı tespit edilen üreticinin ruhsatı iptal edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.