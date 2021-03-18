PETDER Başkanlığına Yüksel Yılmaz seçildi

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleştirdi. PETDER’in geçmiş döneme ait faaliyetleri ve son 3 yıla ilişkin bütçesinin Genel Kurul’un onayına sunulduğu toplantıda, yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de seçildi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleşen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yüksel Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Erdem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Tümkan Işıltan ise Muhasip Üyeliğe seçildi.

Deneği yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Sırtıkara (Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.), Ekrem Ekmenci (Opet Petrolcülük A.Ş.), Hamit Gürz Kodal (TP Petrol Dağıtım A.Ş.), Mustafa Ergi (Altınbaş Petrol Ticaret A.Ş.) ve Selim Şiper'den (Petrol Ofisi A.Ş.) Denetim Kurulu ise Mahmut Kaya Ertürk, Burak Özergül ve Emrah Özsavaşçı'dan oluştu.