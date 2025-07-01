Petkim, Petlim Hisselerini 160 milyon dolara SOCAR’a Sattı

Petkim Petrokimya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla yüzde 93,47 oranındaki hissesine sahip olduğu Petlim Limancılık'taki hisselerinin tamamını SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği'ne 160 milyon dolar karşılığında sattığını duyurdu.

PETKİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada, değişen ekonomik ve sektörel koşullar, makroekonomik ortamda meydana gelen olumsuz değişiklikler, küresel ticaret dinamikleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların liman işletmeciliği sektörünü olumsuz etkilediği, bu nedenle PETLİM'in değerleme süreci sonunda satış kararının alındığı ifade edildi.

KAP açıklamasında, "Bu doğrultuda, şirketimizin temel faaliyet alanı olan petrokimya sektörüne daha fazla kaynak ayırma hedefi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin gözetiminin şirketimize getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların şirketimizin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması amacıyla, Şirketimizin PETLİM'de sahip olduğu tüm hisselerinin satılması değerlendirilmiştir" denildi.

Nakit 29,9 milyon dolar ödendi

Bağımsız bir değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre PETLİM’in yüzde 100 hissesi için belirlenen toplam şirket değeri ve prim dahil bedel 172 milyon dolar olurken, PETKİM’in yüzde 93,47’lik payına karşılık gelen tutar 160 milyon dolar olarak açıklandı.

PETLİM’in net borç pozisyonunun düşülmesiyle birlikte PETKİM’e nakit olarak ödenen tutar 29,9 milyon dolar oldu.

Açıklamada "Bu işlem sonucunda şirketimizin 30.06.2025 finansal tablolarında yaklaşık 170 milyon dolar net borç iyileşmesinin bu işleme özel olarak sağlanacağı beklenmektedir" denildi.