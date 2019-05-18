Petlas, ihtiyaca uygun çözüm üretiyor

18 Mayıs 2019

Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası olan Petlas, İSO 500’ün ihracat sıralamasında 64’üncü sırada yer alıyor. Savunma sanayi sektörü ihtiyaçlarına yönelik lastiklerini yerli sermaye ve Ar-Ge odaklı ürettiklerini belirten Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, ürün portföyleri içinde askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının özel ihtiyaçlarına özel vasıflı lastikler yer aldığını söyledi.

Şirketlerinin 109 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Yahya Ertem, yurtiçindeki ihracatçılar arasında en çok ülkeye ihracat yapan 11’inci kuruluş olduklarına dikkat çekti. Yaklaşık 4 bin kişiyi doğrudan istihdam ettiklerini dile getiren Ertem, Kırşehir’de, bulunan 390 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinin çalışan sayısı ve geniş ürün yelpazesi ile küresel ölçekte tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olduğunun altını çizdi.

Hedef ciro 2.6 milyar TL

Petlas’ın toplam cirosunun 2018 yılında yaklaşık 2 milyar lira düzeyinde gerçekleştiğini anlatan Yahya Ertem, ihracatlarının ise 2005 yılından bu yana yaklaşık 8 kat artışla, 202 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

2018 yılında ihracatlarını bir önceki yıla göre yaklaşık 18 artırdıklarını ileten Ertem, “Bunda Ar-Ge çalışmaları, kapasite ve marka yatırımları önemli rol oynuyor. Fabrikamızda 2018 yılında inşaat ve kapasite artırım için alınan makine ve ekipmanlar için 50 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra özellikle yeni pazarlara yönelik makine ve ekipman üretimi için 30 milyon dolarlık yatırıma başlandı. Bu yatırımın, bu yılın ilk yarısında tamamlanması öngörüyoruz” diye konuştu.

Firmalarının bu yıl ise cirosunun 2.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesini hedeflediklerini söyleyen Yahya Ertem, ayrıca bu yıl yaklaşık 265 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getirdi.