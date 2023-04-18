Petrol zenginlerine el yapımı çikolata satacak

Mehtap HALICI

Kendi parasını kazanma hevesiyle daha ortaokul sıralarında babasının franchise olarak kurduğu beyaz eşya ve gıda firmasında iş yaşamına adım atan girişimci Seda Şahin, bugün yıllık cirosu 5 milyon doları aşan 1983Beyoğlu Çikolatası’nın sahibi.

Babasının yanında öğrendiği özel sektör deneyimini 2015 yılında 40 metrekarelik bir butik cafe açarak pekiştiren Şahin, bugün petrol zengini bölgeler olan Dubai ve Kuveyt’te de şube açma hazırlığında. Yılda 30 ton çikolata üretimi yapan ve yıllık cirosu 5 milyon dolar olan 1983Beyoğlu Çikolata markası, tamamı el işçiliğiyle hazırlanan özel çikolatalarını dünyaya sevdirmeye hazırlanıyor.

Geçen yıla oranla yüzde 17 oranında büyüme sağlayan, yılsonu ciro hedefleri 5,5 milyon dolar olan markanın Türkiye’de 27 farklı noktada, yurtdışında ise Irak Erbil ve Azerbaycan Bakü olmak üzere 3 şubesi bulunuyor.

5 yılda 200 şubeye ulaşacak

1983Beyoğlu Çikolata Kurucu Ortağı Seda Şahin, “Yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Viyana, İspanya, Kuveyt ve Dubai’de yer almayı planlıyoruz. Bu ülkelerden gelen başvurular var ve görüşmelerimiz yatırımcılarımız ile devam ediyor. Bu yıl yurtiçinde 8, yurtdışında ise 2 şube ile toplamda 10 şube daha açmayı planlıyoruz. 5 yılda da şube sayımızı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Franchise sistemi ile kontrollü büyüyeceğiz” dedi.

70 çeşit çikolatası var

En önemli özelliklerini kendine özel reçetelerle üretim yapmak olarak değerlendiren Şahin, “Hediyelik çikolata kategorisinde 70 çeşit el yapımı spesiyal çikolatamız var. Hedef kitlemiz 7’den 70’e herkes. Şubelerimizdeki tüm tatlılar; bitter, sütlü veya beyaz çikolata ile alternatifli şekilde hazırlanabiliyor. Çikolatanın yanı sıra kahve çeşitlerimiz de dikkat çekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de kişi başı çikolata tüketimi 3.1 kg

Türkiye’de kişi başına 3.1 kilogram çikolata tüketildiğini belirten Seda Şahin, son yıllarda doktorların bitter çikolatanın sağlığa daha yararlı olduğunu söylemelerinin dünyada bitter çikolataya olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada çikolata en fazla İsviçre’de tüketiliyor. İsviçre’de yılda kişi başı ortalama 8.8 kilogram çikolata tüketimi oluyor. Genelde yemek aralarında tüketilen çikolataya özellikle kışın, yeni yıl, sevgililer günü, Paskalya gibi özel günlerde rağbet iyice artıyor.

Uzun ve soğuk kış mevsimleri geçiren ülkede tüketim daha fazla oluyor. Dünyada tercih edilen tablet çikolata cinsi bitter çikolata olurken, bitter çikolata Türk tüketicisinin en az tercih ettiği çikolatalar arasında yer alıyor.” Şahin, çikolata yeme alışkanlığı konusunda ise kadınların zirvede olduğunu söyledi.

“Bayatları eritilerek pazara sunuyorlar”

Seda Şahin, çikolata alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgi verdi. Şahin, şöyle konuştu: “Maalesef maliyeti düşürmek için şeker pancarından elde edilen şeker yerine sakarin gibi tatlandırıcılar çok yüksek oranlarda kullanılıyor. Bunların yanı sıra süresi geçmiş bayat ürünler eritilerek, tekrar satışa sunuluyor. Kimyasal madde içeren gıda renklendiricileri kullanılıyor. Çikolatanın görünümü parlak olmalı. Üzeri beyazlaşmış olmamalı.”

Demet Sabancı’nın kurduğu sitede satılıyor

Alışkanlıkların değiştiği pandemi döneminde şubelerinin kapalı olmasıyla birlikte e-ticaret sitelerine yöneldiklerini belirten Seda Şahin, “Kahve çeşitlerimizi, el yapımı çikolatalarımızı yaz mevsimine kadar e-ticaret sitelerinde satışa sunduk. Şu anda sadece Demet Sabancı’nın kadın girişimcilere özel olarak kurduğu www.shopsa.com. tr web sitesinde kahve, şurup ve pürelerimiz satışta. Bunun yanı sıra eritilmiş 3 çeşit çikolatadan hazırlanan tatlılarımız ise anlaşmalı olduğumuz algötür sistemleri tarafından yakın çevreden sipariş veren misafirlerimize ulaştırılabiliyor” dedi.