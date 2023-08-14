PİLOT’un yeni dönem girişimleri belli oldu

Girişimleri ayrıca, Amerika'da girişimcilik ekosistemine yönelik global vizyona hakim olacakları ve işlerini geliştirecekleri iki haftalık bir program bekliyor. Destekledikleri girişimlerin küresel çapta başarılı projelere imza atmasının öncelikli konuları arasında olduğunu belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “PİLOT'tan bugüne kadar 104 girişim mezun oldu.

PİLOT'un 11. dönemine seçilen 7 ekip, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından destek alacak” dedi. Özhan, Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT mezunlarının 2022 yılı sonunda sağladığı istihdamın 2 bine ulaştığını söyledi.