“Pire Limanı konteyner terminalinde sona gelinmesi Çandarlı için fırsat olabilir”

06 Kasım 2019

Ahmet USMAN

Çin’in yeni İpekyolu olarak nitelendirilen Kuşak ve Yol Projesi’ne büyük önem verdiğini dile getiren Öztürk, “Bunun bir de Deniz İpekyolu kısmı var. İzmir Alsancak Limanı özelleştirilmeye çalışılırken Hong Konglu bir firma talip olmuş, fakat açılan davalar süreci uzatınca ve araya 2008 ekonomik krizi girince özelleştirme gerçekleştirilememişti. Çinliler de daha sonra Yeni İpekyolu’nun Avrupa’ya çıkış kapısı olarak Yunanistan’ın Pire Limanı’nı aldılar. Şimdi Cosco’nun bu limandaki hisse oranı yüzde 67’ye kadar çıktı” dedi. Çinli firmanın limanı aldıktan sonra çeşitli yatırımlar yaptığını belirten Öztürk şu bilgileri verdi: “Bu yatırımlarla limanın konteyner elleçleme kapasitesi 3 terminalde toplam 7 milyon TEU’ya ulaştı. Fakat bu kapasiteyi de büyütmek istediler. Bu kapsamda da Çin'in kontrol ettiği Pire Liman İdaresi (PPA), 670 milyon dolar değerinde bir yatırım planı hazırladı. Fakat, Yunanistan’ın Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi bu plandaki yeni yolcu gemisi terminali ve yeni araba terminali yatırımlarını onaylarken, limanın kapasitesini 10 milyon TEU’ya çıkaracak olan dördüncü konteyner terminaline izin vermedi. Çünkü, Pire Limanı’nın ibadullah bir geri sahası yok. Doğal sınırlarına ulaştı. Limanın altyapısı, kentin trafiği bu yükü kaldırmaz.”

Gelinen aşamada Çandarlı Limanı’nın Çin için bulunmaz bir nimet olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Çünkü Kuşak ve Yol Projesi için buradaki yüksek kapasiteli bir liman gerekiyor. Çandarlı Limanı’nda mendirek tamamlandı. Burası kıtalararası bir konteyner aktarma merkezi olacak. Çinliler, Doğu Akdeniz'de sonrası için bir açılım yapmak zorundalar. Çinliler bu alternatifi zaten biliyorlar. Yapmamız gereken konuyu biraz daha sıcak tutmak” dedi.