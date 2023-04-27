Pırlantada uygun fiyatla 500 mağaza hedefliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Pırlanta sektörüne iki yıl önce giren ve bugün 98 corner ve 78 mağazaya ulaşan D Diamond, tamamı franchise olan mağaza sayısını bu yıl 200’e çıkaracak. Marka, 10 yıl içinde 81 ilde 500 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en çok mağazası olan pırlanta markası olmak için çalıştıklarını söyleyen D Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, çok genç bir marka olmasına rağmen bugün ulaştıkları mağaza sayısını ‘rekor’ olarak nitelendirdi. Türkiye’nin 60 ilinde 78’i mağaza olmak üzere 176 noktada bulunduklarını aktaran Güzeliş, “Uzun yıllardır pırlantalı mücevher sektöründe toptancı olarak yer alan D Diamond, son iki yıldır perakende markası olarak ön plana çıkmaya başladı.

Haziran ve temmuz aylarında Alanya ve Ayvalık mağazalarımız da açılacak” dedi. Yılsonunda 200 mağaza hedeflediklerini aktaran Güzeliş, “Kuyumculuk sektörü dışında kimseye franchise vermiyoruz. Bayilik koşullarımız 50-60 bin dolar dekorasyon maliyeti ve 300 bin dolarlık yatırım. 10 yıl içinde 500 mağaza hedefliyoruz. Bunların tamamı franchise olacak” dedi.

Yeni ÜRETİM tesis kuracak

D Diamond ürünlerini daha minimal, daha klasik ve basic olarak açıklayan Güzeliş, fiyat aralığının ise 3 ile 15 bin lira arasında olduğunu belirtti. Güzeliş, D Diamond’da ‘her eve girmek için’ daha küçük ürünler yaptıklarını aktardı. Türkiye’de pırlanta pazarının her yıl ortalama yüzde 30 büyüdüğünü kaydeden Güzeliş, D Diamond’un 2022 büyüme oranını ise ciro ve adet bazında yüzde 100 olarak açıkladı.

Bu yılki büyüme hedeflerini yüzde 50 olarak belirten Güzeliş, “Yeni bir pazar yarattık. Türkiye’de kadınların yüzde 12-15’inde pırlanta var. Biz bu oranı daha yukarılara taşıyacağız ve pazarın üzerinde büyümemizi sürdüreceğiz. Biz yüzde 100 üretimi kendi bünyemizde yaptığımız için rahatlıkla daha minimal ürünler üretebiliyoruz” dedi. Yeni üretim tesisle ilgili yatırımların da devam ettiğini ileten Güzeliş, yeni tesiste 600 kişi ile üretime başlayacaklarını belirtti.

“Yazın turist alımları yüzde 15 artıyor”

Pırlantalı ürün satışlarında turist alımlarının da arttığını ifade eden Emil Güzeliş, “Avrupa’ya göre Türkiye’de pırlantalı ürünlerin fiyatları yüzde 20-25 daha uygun. Bu nedenle Türkiye’den turist alımları da arttı. Özellikle yazın turistlere satışlarımız yüzde 15 artıyor” dedi.

Güzeliş, bu yıl Türkiye’deki rekor satışı ise 2 hafta önce Antalya’da satılan 10 karatlık yüzük olarak açıkladı. Pırlanta tercihlerinde pazar liderinin ‘tek taş’ yüzük olduğunu söyleyen Emil Güzeliş, “Pırlantada moda tekstil gibi hızlı değişmiyor. Tektaş, beş taş, tamtur, suyolu bileklikler her zaman moda. Özellikle suyolu bileklik ve kolyelere ilgi arttı” dedi. Güzeliş, sarı pırlantalara olan talebin de arttığını söyledi.