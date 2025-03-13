Pizzanın anavatanı İtalya’ya Türk pidesi

Hayati ARIGAN

Yolculuğuna 1981 yılın­da Ordu’da mütevazi bir restoranla başlayan Ak­taşlar Lezzet Grubu, Neli pide markasıyla yatırım ve ihracatı­na devam ediyor. Grubun Yöne­tim Kurulu Başkanı Tamer Ak­taş, pizzanın anavatanı İtalya’ya dahi pide sattıklarını söyleye­rek, 40 ülkeye dondurulmuş pi­de gönderdiklerini belirtti.

Ak­taş, “Ciromuzun yüzde 75’i ihra­cattan oluşuyor. İtalya’nın yanı sıra İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre İsrail, Malta, Arap ülkeleri Suudi Arabistan Çin gibi ülkeler pazarımız” dedi.

En çok ABD’ye ihracat yapıyorlar

İngiltere’ye sarımsaklı pi­de ihraç ettiğini belirten Aktaş, “Globalde veya o ülkeye hitap eden damak tadı ne ise ona göre çalışıyoruz. En çok Amerika’ya satışımız var. Peynirli pide grup­ları Amerika ve Kanada’ya çok veriyoruz” diye konuştu.

2 yeni fabrika hizmete girecek

Ordu’ya ikinci pide fabrika­sını mayıs ayında açacaklarını, Balıkesir’de de pizza ve lahma­cun fabrikasını bu yıl içinde fa­aliyete geçireceklerini aktaran Aktaş, “Yeni yatırımlarımızla ihracatımızı yüzde 75’lerin altı­na düşürmeyeceğiz. Üretim ka­pasitemizi ikiye katlamış olaca­ğız. Üretimin yüzde 25’ini zincir marketlere satıyoruz. Akaryakıt istasyonlarında bile varız. Yani tüketilebilen her yerde, fırının olduğu her yere satma gibi felse­femiz var” diye konuştu.

Şu an günde 300 bin adet üre­tim yaptıklarını belirten Aktaş, “Yıllık 120 milyon adete denk geliyor. Ordu’daki ikinci fabrika ile günlük 600-650 bin adet pi­de üretmeye başlayacağız. Pizza ve lahmacun fabrikamızın dev­reye girmesiyle de günlük 1 mil­yon adetlere ulaşacağız. Günlük 1 milyon adet satmak en büyük hedeflerimiz” dedi.

Çalışanların yüzde 75’i kadın

Fabrika çalışanlarının yüzde 75’inin de kadın olduğunu akta­ran Aktaş, “Üretmelerimizi ka­dın çalıştırmayı tercih ediyoruz. Ordu’da ciddi bir istihdam kay­nağı yaratıyoruz. Fabrikaların devreye girmesiyle çalışan sayı­mızı bin 500’e çıkarmak istiyo­ruz” dedi.

Hedef 2 yıl içinde halka arz olmak

Önümüzdeki 2 yıl içinde hal­ka açılmayı planladıklarını ifa­de eden Aktaş, buradan gelecek kaynakla dünyada fastfood zin­ciri kurarak pideyi dünyaya du­yuracaklarını söyledi.

Havayolları için özel pide üretiyor

Türkiye’de ve dünyada uluslararası hava yolu şirketleriyle çalıştıklarını açıklayan Aktaş, “Şu an Delta Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa ve Suudi Emirates’la çalışıyoruz. Geleneksel ürünlerimizin yanında uluslararası damak tatlarına hitap edecek ürünler de geliştirerek pide formunda sunuyoruz. Pideler özel yaptırdığımız uçak fırınındaki ısılara dayanıklı olarak ısıtılıp servis ediliyor” dedi.