Pizzanın anavatanı İtalya’ya Türk pidesi
Neli pide markasıyla tanınan Aktaş Lezzet Grubu, yıl sonuna kadar iki fabrika devreye almayı planlıyor. Üretimin yüzde 75’ini ihraç eden firma, pizzanın anavatanı İtalya’ya da pide satıyor.
Hayati ARIGAN
Yolculuğuna 1981 yılında Ordu’da mütevazi bir restoranla başlayan Aktaşlar Lezzet Grubu, Neli pide markasıyla yatırım ve ihracatına devam ediyor. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, pizzanın anavatanı İtalya’ya dahi pide sattıklarını söyleyerek, 40 ülkeye dondurulmuş pide gönderdiklerini belirtti.
Aktaş, “Ciromuzun yüzde 75’i ihracattan oluşuyor. İtalya’nın yanı sıra İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre İsrail, Malta, Arap ülkeleri Suudi Arabistan Çin gibi ülkeler pazarımız” dedi.
En çok ABD’ye ihracat yapıyorlar
İngiltere’ye sarımsaklı pide ihraç ettiğini belirten Aktaş, “Globalde veya o ülkeye hitap eden damak tadı ne ise ona göre çalışıyoruz. En çok Amerika’ya satışımız var. Peynirli pide grupları Amerika ve Kanada’ya çok veriyoruz” diye konuştu.
2 yeni fabrika hizmete girecek
Ordu’ya ikinci pide fabrikasını mayıs ayında açacaklarını, Balıkesir’de de pizza ve lahmacun fabrikasını bu yıl içinde faaliyete geçireceklerini aktaran Aktaş, “Yeni yatırımlarımızla ihracatımızı yüzde 75’lerin altına düşürmeyeceğiz. Üretim kapasitemizi ikiye katlamış olacağız. Üretimin yüzde 25’ini zincir marketlere satıyoruz. Akaryakıt istasyonlarında bile varız. Yani tüketilebilen her yerde, fırının olduğu her yere satma gibi felsefemiz var” diye konuştu.
Şu an günde 300 bin adet üretim yaptıklarını belirten Aktaş, “Yıllık 120 milyon adete denk geliyor. Ordu’daki ikinci fabrika ile günlük 600-650 bin adet pide üretmeye başlayacağız. Pizza ve lahmacun fabrikamızın devreye girmesiyle de günlük 1 milyon adetlere ulaşacağız. Günlük 1 milyon adet satmak en büyük hedeflerimiz” dedi.
Çalışanların yüzde 75’i kadın
Fabrika çalışanlarının yüzde 75’inin de kadın olduğunu aktaran Aktaş, “Üretmelerimizi kadın çalıştırmayı tercih ediyoruz. Ordu’da ciddi bir istihdam kaynağı yaratıyoruz. Fabrikaların devreye girmesiyle çalışan sayımızı bin 500’e çıkarmak istiyoruz” dedi.
Hedef 2 yıl içinde halka arz olmak
Önümüzdeki 2 yıl içinde halka açılmayı planladıklarını ifade eden Aktaş, buradan gelecek kaynakla dünyada fastfood zinciri kurarak pideyi dünyaya duyuracaklarını söyledi.
Havayolları için özel pide üretiyor
Türkiye’de ve dünyada uluslararası hava yolu şirketleriyle çalıştıklarını açıklayan Aktaş, “Şu an Delta Airlines, Singapore Airlines, Lufthansa ve Suudi Emirates’la çalışıyoruz. Geleneksel ürünlerimizin yanında uluslararası damak tatlarına hitap edecek ürünler de geliştirerek pide formunda sunuyoruz. Pideler özel yaptırdığımız uçak fırınındaki ısılara dayanıklı olarak ısıtılıp servis ediliyor” dedi.