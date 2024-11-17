PLASFED Başkanı Karadeniz: Finansmana erişimde zorlanan Türk sanayicisi, enerji kaybediyor

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Türk sanayicisinin finansmana erişim noktasında yeterli desteği bulmakta zorlandığını söyledi.

Sermaye sıkıntısı yaşayan Türk sanayicisinin üretimi azaltacak hale geldiğini belirten Karadeniz, sıkıntının devam etmesi halinde sanayideki üretim tehlikesinin artacağına dikkat çekti. Kar marjı hızla eriyen işletmelerin, sermaye ihtiyaçlarını karşılamak ve üretime devam etmek için kredi desteği beklediğini vurgulayan Karadeniz, “Başta plastik sektörü olmak üzere, hammaddede dışa bağımlı olan, üretim ve istihdamı devam ettirmek isteyen sanayimiz, finansmana erişim konusunda destek bekliyor. Bugün birçok sanayicimiz, finansmana erişim konusunda zorluk yaşadıklarını, üretim yapamaz hale geldiklerini söylüyor” dedi.

Finansmana erişimdeki zorluk sektörlerin küçülmesine sebep oluyor

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında şirketlerin varlıklarını sürdürmede zorlandığına dikkat çeken çatı kuruluş PLASFED Başkanı, üretici ve tüketicinin finansmana ulaşamamasının birçok sektörde küçülmeye neden olduğunu vurguladı. Şirketlerin karlılıktan ve yatırımlardan fedakarlık ederek ayakta kalmaya çalıştıklarını kaydeden Karadeniz, sanayici için şu ana kadar oluşan faturanın oldukça ağır olduğunu ifade etti.

Büyüme ve yatırım planları erteleniyor

Finansmana erişimde zorlanan şirketlerin büyüme ve yatırım planlarını bir süredir ertelemek zorunda kaldığına işaret eden Karadeniz, “Şirketler mevcut kaynaklarını koruma ve maliyetleri minimize edebilmek için yatırım ve büyüme planlarını rafa kaldırıyor. Ne yazık ki şirketler, en karsız dönemlerinden birisini yaşıyor. Katıldığım tüm toplantılarda herkesin söylediği ilk cümle finansmana erişim oluyor. Şirketlerin önündeki en önemli sorun bu dönemde nakit akışını yönetmek ve işletme sermayesini fonlamak. Eğer bunları yapamazsak şirketleri zor duruma sokarız” diye konuştu.

İş dünyasının finansmana erişim, enflasyon, nakit akışı, değişen regülasyonlar derken global temayı kaçırdığına dikkat çeken Karadeniz, Türkiye ekonomisini ve global ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde şirketlerimizin finansman sorununun çözümünün ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti.