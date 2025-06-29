PLASFED Başkanı Karadeniz: Petrol fiyatları yükselirse yatırımlar askıya alınır, üretim yavaşlar

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizliklerin yalnızca enerji arz güvenliğini değil, sanayi üretimini de doğrudan etkilediğini söyledi.

Karadeniz, “Petroldeki her artış, plastik sektöründen lojistik maliyetlerine kadar tüm üretim süreçlerinde maliyet baskısını artırıyor. Bu da hem yatırım planlarını erteliyor hem de tüketici fiyatlarına yansıyor” dedi.

Karadeniz’e göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri sınırlandırma yönünde attığı adımlar, nafta gibi petrol türevlerinin tedarikinde de aksamalara yol açabilir. Karadeniz, “Petrol fiyatlarının 100 doları aşması, Türkiye gibi hammadde bağımlılığı yüksek ülkelerde üretim maliyetlerini keskin biçimde artırır” diye konuştu.

Lojistik koridorlara yatırım kritik önemde

Karadeniz, Orta Koridor başta olmak üzere Türkiye'nin alternatif lojistik güzergahlarına sahip olmasının bu tür jeopolitik şoklara karşı stratejik bir avantaj sunduğunu vurgulayarak, “Alternatif ticaret yolları artık sadece bir seçenek değil, üretim güvenliği için zorunluluk” ifadelerini kullandı.

Petroldeki yukarı yönlü hareketin yalnızca sanayiciyi değil, son tüketiciyi de etkileyeceğini belirten Karadeniz, enerji ve taşıma maliyetlerindeki artışın pazardaki ürün fiyatlarını da yukarı çekeceğine dikkat çekti.