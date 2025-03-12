PLASFED Başkanı Karadeniz: Türk sanayicisi maalesef üretimi azaltacak hale geldi

İnsanı ve üretimi merkezine alan bir toplum bilincinin kuşaktan kuşağa aktarıldıkça, sanayinin de güçlenerek yoluna devam edeceğini söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Türkiye’nin geleceğinin sanayide ve üretimde olduğunu belirtti.

Yatırımcının önünü görebilmesi açısından finansal sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Karadeniz, üretmeyi çok iyi bilen bir toplum olduğumuzu, şartların oluşması halinde Türkiye’nin bir üretim üssü haline gelebileceğini ifade etti. Yatırımcının önünü görebilmesi için finansal sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Karadeniz, üretim olmadan kalkınmanın olamayacağını belirtti. Gelişmişlik seviyemizi artırmamızın tek yolunun üretimden geçtiğini söyleyen Karadeniz, “Türkiye bilindiği gibi şu anda bir petrol ülkesi değil” dedi.

“Sanayici finansmana erişimde zorlanıyor”

Türk sanayicisinin finansmana erişim noktasında yeterli desteği bulmakta zorlandığını söyleyen Karadeniz, “Sermaye sıkıntısı yaşayan Türk sanayicisi maalesef üretimi azaltacak hale geldi. Başta plastik sektörü olmak üzere, hammaddede dışa bağımlı olan, üretim ve istihdamı devam ettirmek isteyen sanayimiz, finansmana erişim konusunda destek bekliyor. Bugün birçok sanayicimiz, finansmana erişim konusunda zorluk yaşadıklarını, üretim yapamaz hale geldiklerini söylüyor” diye konuştu.

“Üretimden vazgeçme lüksümüz yok”

Ülkemizin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasının yolunun, nitelikli ve katma değerli bir üretim hayatı için seferber olmasından geçtiğini bildiren çatı kuruluş PLASFED Başkanı, “Ülkemizin koşulları ne olursa olsun üretimden ve yatırımdan vazgeçme gibi bir lüksümüz yok. Sınırlı mali kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, üretime, teknolojiye odaklanmalıyız” dedi.

Üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer sağlayabilmek için inovatif ürünlerin imal edilmesini öneren Karadeniz, kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmenin bir yolu bulunup, katma değerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Sektörün kaliteden ödün vermeden küresel pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını artırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapılması gerektiğini kaydeden Karadeniz, Türk sanayicisinin en büyük gücünün üretim olduğunu belirtti.

Her koşulda yeni hikayeler yazabilme kabiliyetine sahip olan Türk sanayicisinin üretimini gerçekleştirirken büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Karadeniz, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

İmalat sanayi zayıflıyor

Türk imalat sektörünün Şubat 2025 PMI verilerinin 48,3 ile 50 eşik değerinin altında kalarak sektördeki daralmanın bir göstergesi olduğunu söyleyen Karadeniz, imalat sanayinde yaşanan bu gerilemenin kaygı verici olduğunu belirtti. Tam 11 aydır sürekli eşik değerin altında kalan PMI verilerinin sanayicinin içinde bulunduğu durumun bir neticesi olduğunu vurgulayan Karadeniz, “Her zaman söylediğimiz gibi üretim olmadan kalkınma olamaz. Sanayinin güçlenerek yoluna devam edebilmesi için üretimi odağına alan tüm politikaların devreye alınmasını bekliyoruz” dedi.