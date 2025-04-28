PLASFED Başkanı Karadeniz: Türkiye, Çin’e alternatif tedarikçi olarak öne çıkabilir

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, ABD’nin ithalat tarifeleri sonrası Türkiye’nin alternatif tedarikçi ülke olarak öne çıkabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı yeni kararlarla, 5 Nisan 2025 itibarıyla tüm ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilirken, Çin ve diğer Asya ülkelerine uygulanan yüksek vergi oranları Türkiye için stratejik bir fırsat oluşturdu. Karadeniz, özellikle tekstil, makine, beyaz eşya ve plastik gibi sektörlerin bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Plastik sektörü ihracatta öne çıkıyor

Türkiye’nin kimya sektörü 2024 yılında ABD'ye 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2025’in ilk üç ayında plastik endüstrisi ABD’ye en fazla ihracat yapan sektör oldu. Karadeniz, "ABD'nin Asyalı tedarikçilere uyguladığı yüksek tarifeler, plastik sektörü için yeni pazar kapıları aralıyor. Hızlı ve kararlı adımlarla ihracat hacmimizi artırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa başarısını ABD’ye taşımalıyız"

Ömer Karadeniz, Avrupa pazarında elde edilen ihracat başarısının ABD’ye de taşınabileceğini belirterek, Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir pozisyon elde edebileceğini kaydetti. Karadeniz ayrıca, rekabet gücünün artırılması ve fırsat penceresinin etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.