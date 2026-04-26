PLASFED: Tek kullanımlık plastik kısıtlamaları sanayide baskı ve kaygıyı artırıyor

Tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik artan kısıtlama ve yasaklama eğilimleri, plastik sanayisinde belirsizlik ortamını derinleştirirken, üretimden tedarik zincirine kadar uzanan yapıda ciddi bir baskı oluşturuyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, bu sürecin sağlıklı yönetimi için yasaklayıcı yaklaşımlar yerine, güçlü bir Kaynağında Ayrıştırma Sistemi (KAS) ve etkin bir döngüsel ekonomi altyapısının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Karadeniz, sektörde yaşanan gelişmelerin artık yalnızca bir dönüşüm süreci olmadığını, aynı zamanda artan bir tedirginlik ve öngörülebilirlik sorunu yarattığını belirtti.

Kısıtlamalar sektörde öngörü sorununu büyütüyor

Tek kullanımlık ürünlere yönelik düzenlemelerin sanayicinin orta ve uzun vadeli planlarını zorlaştırdığını ifade eden Karadeniz, bu alandaki kısıtlama ve yasaklama eğilimlerinin yatırım kararlarını ertelediğini, üretim planlamasını zorlaştırdığını ve tedarik zincirinde kırılganlık riskini artırdığını söyledi.

Karadeniz, artan maliyet baskısı ve henüz yeterince gelişmemiş alternatiflerin yarattığı boşluğun sektördeki kaygıyı daha da artırdığını vurgulayarak, sanayicinin yalnızca ekonomik dalgalanmalarla değil, aynı zamanda üretim sürekliliğini etkileyen yapısal bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Tek kullanımlık plastiklere ilişkin kararların zincirleme etkiler yarattığını belirten Karadeniz, bu düzenlemelerin yalnızca tek bir üretim kalemini değil, hammadde tedarikinden lojistiğe, KOBİ’lerden büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına kadar tüm yapıyı etkilediğini söyledi.

Yatırım kararları ve tedarik zinciri baskı altında

Karadeniz, sektörün bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin belirsizlik ve buna bağlı öngörü eksikliği olduğunu ifade etti.

Tek kullanımlık plastiklere yönelik kısıtlamaların, sanayicinin üretim planlarını ve yatırım iştahını baskılarken, tedarik zincirinde de kırılganlık riskini artırdığını kaydeden Karadeniz, dönüşüm sürecinin ancak sektör gerçekleri gözetilerek yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynağında ayrıştırma sistemi kritik önem taşıyor

Plastik sanayisinin çevresel sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi hedeflerini destekleyen bir yapıda olduğunu belirten Karadeniz, ancak bu dönüşümün gerçekçi ve planlı bir geçiş modeliyle ele alınması gerektiğini söyledi.

Bu noktada Kaynağında Ayrıştırma Sistemi’nin kritik rol oynadığını ifade eden Karadeniz, atık yönetiminde temel meselenin geri dönüşüm için gerekli hammaddenin doğru şekilde elde edilmesi olduğunu belirtti.

Karadeniz, “Kaynağında Ayrıştırma Sistemi güçlendirilmeden kurulacak hiçbir model sürdürülebilir değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Depozito İade Sistemi ile Kaynağında Ayrıştırma Sistemi’nin birlikte ve etkin şekilde uygulanmasının, hammadde açığının en azından kısmen kapatılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Dönüşüm süreci KOBİ’lerde maliyet baskısını artırıyor

Dönüşüm sürecinin özellikle KOBİ’ler üzerinde maliyet baskısı oluşturduğunu belirten Karadeniz, politikaların sektör gerçekleri ve üretim dengeleri dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karadeniz, çevresel hedeflerin ancak üretimi dışlamayan, aksine döngüsel ekonomiyi güçlendiren politikalarla kalıcı hale gelebileceğini vurguladı.

Karar vericilere de çağrıda bulunan Karadeniz, çevresel hedeflerin ancak üretim gerçekleriyle uyumlu, planlı ve altyapısı güçlendirilmiş politikalarla sürdürülebileceğini söyledi.