Plastik döngüsünde yerel seferberlik
Türkiye, plastik kirliliğiyle mücadelede sahadan merkeze uzanan stratejik bir yerel eylem dalgası başlatıyor. Akdeniz kıyı hatlarının korunması, mikroplastik tehdidinin kaynağında engellenmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi hedefiyle Adana'da atılan tarihi adım, sanayi, yerel yönetim ve akademiyi ortak paydada buluşturuyor. Habersiz denetimlerden il eylem planlarına uzanan bu model, İstanbul’da yapılacak ulusal zirveye ve COP31 vizyonuna yön verecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünyada her yıl yaklaşık 400 milyon ton plastik atık üretilirken, küresel ekonominin döngüsel atık yönetimi yetersizlikleri nedeniyle uğradığı yıllık kayıp yüz milyarlarca dolarla ifade ediliyor. Özellikle kapalı bir havza niteliğindeki Akdeniz, mikroplastik kirliliğinin en yoğun hissedildiği hassas ekosistemlerin başında geliyor.
Türkiye ise bir yandan COP31 Başkanlığı sürecine hazırlanırken, diğer yandan iklim krizi ile plastik kirliliği arasındaki kopmaz bağı merkeze alan bütüncül bir çevre stratejisini hayata geçiriyor. Plastik atık yönetimi artık sadece basit bir çöp toplama faaliyeti değil, hammadde güvenliğini sağlayan, sanayide rekabet gücünü artıran ve karasal kirliliğin denizlere ulaşmasını engelleyen devasa bir ekonomik dönüşüm kaldıracı olarak tanımlanıyor.
Akdeniz kıyısında sahaya inen strateji
Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve Adana Valiliği himayesinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı’ yerelden ulusala uzanan bu stratejik yaklaşımın ilk kritik durağı oldu. Adana’nın sanayi, tarım ve ticaret kapasitesi ile Akdeniz Havzası’na olan doğrudan bağlantısı, kenti plastik döngüsünün en hayati düğüm noktalarından biri haline getiriyor.
Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen vizyon doğrultusunda gerçekleşen buluşma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğindeki ulusal iklim eylemi hedeflerini sahaya indiriyor. Sanayi odalarından üniversitelere, belediyelerden organize sanayi bölgelerine kadar geniş bir paydaş ağı, plastiğin üretiminden bertarafına kadar uzanan tüm süreci masaya yatırdı.
"Mesele tek bir kurumun işi değil"
Toplantıdaki konuşmasında plastik kirliliğinin tek taraflı çabalarla çözülemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, “Bugünkü toplantımızda sadece sorunları konuşmadık. Aynı zamanda sorunlara yönelik çözümün nasıl ortaklaştırılabileceğini konuştuk. Çünkü plastik atık meselesi tek bir kurumun veya tek bir sektörün kendi başına çözebileceği bir mesele değildir” dedi.
Kirliliğin kaynağında kesilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Samed Ağırbaş, “Yalnızca denizdeki atığı temizlemeyi değil, karadan denize ulaşan kirliliğin de önüne geçmeyi başarmamız gerekiyor. Sıfır Atık Vakfı olarak yürüttüğümüz Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir
Koordinasyon Toplantıları tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Adana'nın ardından Mersin, Muğla ve Antalya vilayetlerimizde de yerel paydaşlarımızla bir araya gelerek şehirlerin deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Bu toplantılarda elde edilen değerlendirmeleri 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da 17 bakanlığımızın, 40'tan fazla genel müdürlüğümüzün, yerel yönetimlerin, akademi, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştireceğimiz Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşıyacağız” diye konuştu.
İstanbul zirvesine giden 4 aşamalı şehir rotası
Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan bölgesel istişare mekanizması, tek bir merkezden alınan kararlar yerine sahanın gerçek ihtiyaçlarını yansıtan bir yönetişim modelini benimsiyor. Adana ile start alan şehir koordinasyon toplantıları zinciri; Mersin, Muğla ve Antalya ile devam edecek. Bölgesel dinamikleri son derece kritik olan bu dört sahil kentinden elde edilecek veriler, 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleş-tirilecek dev organizasyona temel oluşturacak. ‘Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu - Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" adıyla düzenlenecek ulusal zirvede, 17 bakanlık ve 40’tan fazla genel müdürlük bir araya gelecek. Kıyı illerinin valilerinin katılımıyla gerçekleşecek özel oturumda ise doğrudan sahadan gelen raporlar üst düzey politika yapıcılara sunulacak.
159 habersiz denetimle sıkı takip
Saha denetimlerinin ve yasal düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Adana Vali Mustafa Yavuz ise kentte yürütülen somut adımları ve denetim bilançosunu açıklayarak, “27 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında 159 denetim gerçekleştirilmiş ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere toplam 48.6 milyon lira idari para cezası kesilmiştir.
Yürüttüğümüz denetim ve yaptırım çalışmalarının temel amacı çevre kirliliğini kaynağında önlemek, işletmelerin mevzuata uyumunu sağlamak ve geri dönüşüm süreçlerini daha izlenebilir hale getirmektir” dedi.
Sanayide kayıt dışılıkla mücadele ve altyapı dönüşümüne ilişkin kararlılık mesajı veren Yavuz, “Kalıcı çözümün yalnızca kanallardaki atıkları temizlemekten değil, kirliliğin kanallara ulaşmadan kaynağında önlemekten geçtiğini de hepimiz biliyoruz. Sulama suyunun kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi, mikroplastik kaynakların belirlenmesi ve ilgili kurulların eş güdüm içerisinde hareket etmesinin bilinci içerisindeyiz. Bu kapsamda atıklar, su arıtma tesisleri, kanallar, geri dönüşüm tesisleri ve mikroplastik kirliliğine mücadeleyi kapsayan İl Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayışla devam etmektedir” diye ekledi.
İstanbul Çalıştayı’nın 15 stratejik masası
İstanbul'da düzenlenecek büyük buluşma, plastik değer zincirinin tüm halkalarını kapsayan 4 ana tematik blok altında 15 çalışma masasıyla yürütülecek:
Üretim & Tasarım: Eko-tasarım standartları ve bakir plastik kullanımının azaltılması.
Sürdürülebilir Tüketim: Bireysel ve kurumsal tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesi.
Atık Yönetimi & Ayrıştırma: Kaynağında toplama altyapısının kent ölçeğinde standardize edilmesi.
Geri Kazanım Teknolojileri: İleri kimyasal ve mekanik geri dönüşüm yatırımlarının artırılması.
Mikroplastik Risk Yönetimi: Tarımsal sulama kanalları ve su kaynaklarındaki birikimin önlenmesi.
Sağlık & Çevre Etkileri: Plastik katkı maddelerinin insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki yükünün azaltılması.
Yeşil Finansman: Döngüsel ekonomi projelerine yönelik teşvik ve finansman mekanizmaları.
Yönetişim & Uluslararası İş Birliği: AB Yeşil Mutabakatı ve küresel iklim sözleşmelerine uyum.