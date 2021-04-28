Plastik hammadde için boykot kararı sonuç getirdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) benzeri kartel yapıya sahip petrokimya şirketlerinin arzı çeşitli bahanelerle kısmasının ardından ham madde fiyatlarının dolar bazında yüzde 150'den fazla artışına karşı üreticilerden gelen "boykot" kararı sonuç getirdi.

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, plastik ham maddede dünyadaki en büyük ithalatçı olan Çin ve Türkiye'deki plastik üreticileri, kartel zamlarına karşı ortak akılla hareket edip boykot kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGEV Başkanı Eroğlu, ham madde fiyatlarına yüzde 150'nin üzerinde zam yapan petrokimya şirketlerine karşı "alımı durduralım" çağrısı yaptıklarını belirterek, yurt içi ham madde piyasasındaki alımların durma noktasına geldiğini bildirdi.

Kartele yönelik boykot çağrısına, firmaların disiplin ve özveri ile geniş katılım gösterdiğini aktaran Eroğlu, "Boykota başladığımız martın ikinci yarısı sonrası ham madde fiyatları kısa sürede geriledi. Türkiye'nin aylık plastik ham madde kullanımının ortalama 600 bin ton olduğunu göz önüne aldığımızda ortaya çıkan yüzde 15'lik fiyat düşüşünün aylık karşılığı 180 milyon dolar. Fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan 180 milyon dolar, kartelin kasasına gireceğine üreticilerimizin cebinde kalmış oldu. Fiyatlar hala düşmeye devam etmekte." ifadelerini kullandı.

"Enflasyonu tetikleyeceğine dair uyarımız gerçekleşti"

Yavuz Eroğlu, gıda ambalajından plastik ipliklerle dokunan kıyafetlere, temizlik malzemeleri ambalajından ayakkabıya, içecek şişelerinden mutfak eşyasına, inşaattan medikal sektörüne ve beyaz eşyaya kadar birçok alanda tüketicilerin hayatına direkt etki eden plastik ürünlerin, ham maddedeki fiyat artışlarına bağlı olarak zamlandığını belirtti.

Eroğlu, öncelikle üreticileri olumsuz etkileyen zamların sonraki adımda tüketiciye zam olarak yansıdığını belirterek, "Kartelin, ham madde fiyatlarındaki yüzde 150'lik zammının, enflasyonu tetikleyeceğine dair uyarımız maalesef gerçekleşti. Enflasyon 20 ayın zirvesine tırmandı. TÜFE yüzde 16,19, ÜFE yüzde 31,20'ye kadar yükseldi. ÜFE'deki artışın baş aktörlerinden birinin plastik ham maddeye petrokimya kartelinin yaptığı zamlar olduğunu görüyoruz." dedi.

Eroğlu, " Boykota özveriyle devam edeceğiz ve yakında zamlardan dolayı şalter indirmiş KOBİ'lerimizi tekrar üretime döndüreceğiz. Hammadde Güç Birliği Platformu üzerinden attığımız adımlarda sonuç almaya başladık." ifadelerini kullandı.