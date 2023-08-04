Plastik sanayicileri 'uygun kredi' istedi

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yazılı açıklamasında, küresel resesyon ve iç pazardaki daralmaya karşı Türkiye plastik sektörünün, makine teknolojisine yatırım yaparak katma değeri arttırmayı hedeflediğini söyledi.

Dünyada 6'ncı, Avrupa’da ise Almanya’dan sonra 2'nci sırada yer alan sektörün hızlı büyümesini sürdürdüğünü aktaran Eroğlu, şöyle devam etti: "Sektörümüz, eskiyen makinelerini yeni teknolojilere yatırım yaparak yeniliyor ve katma değerli üretim ve ihracatı arttırmayı hedefliyor. Zorluklara rağmen ekonomik büyümeye katkı sunmaya çalışan sanayicilerimizin, stratejik alan içinde belirlenen öncelikli yatırım ve üretimi uygun kredi kaynaklarıyla desteklenmeli."

Üretimde 45 milyar dolar tahmini

Eroğlu, küresel ekonomik daralmadan kısmen etkilenen plastik mamul üretiminin, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 12,6; değer bazında da yüzde 24,8 gerileyip 5,4 milyon ton ve 22,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

PAGEV Başkanı Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılı sonunda üretimin 2022 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 3,6 ve değer bazında yüzde 2,9 artacağı ve 10,9 milyon ton ve 45,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2023 yılının ilk yarısında 5,4 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 2,28 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,09 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülüyor.”