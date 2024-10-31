Plastik sektörü MPİOSB’de yükseliyor
Türkiye’nin “tek” Plastik İhtisas OSB’si olma özelliğini taşıyan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB) altyapısı, arıtma tesisi, çevreye duyarlılığı ve teknolojiye verdiği önem ile örnek bir OSB olmak için emin adımlarla ilerliyor.
MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih ESEN
Türkiye’nin “tek” Plastik İhtisas OSB’si olma özelliğini taşıyan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB) altyapısı, arıtma tesisi, çevreye duyarlılığı ve teknolojiye verdiği önem ile örnek bir OSB olmak için emin adımlarla ilerliyor.
2004 yılında tüzel kişiliğini kazandıktan hemen sonra üyelik oluşturmaya ve 2007 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlayan bölgemizde bugün itibarıyla yerli ve yabancı sermayeli olmak üzere plastik sektörünün öncü firmalarının yer alıyor. Hali hazırda 85 hektar alanda 40 sanayi parselinin bulunduğu MPİOSB’de inşaatları tamamlanmak üzere olan kalan parsellerin de önümüzdeki yıl üretime geçmesi ile tam doluluğun sağlanması ve istihdamın 4 bin kişiye çıkması planlanıyor.
Teşviklerden yararlanılabilinir
İzmir plastik üretimi için teşvik almayan bir bölgedir. Ancak bölgemize yatırım yapan bir sanayici ihtisas özelliğimizden dolayı 2. Bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. Bu sebepten dolayı da bölgemiz plastik sektörü için cazibe merkezi oldu. Organize Sanayi Bölgemizde 2010 yılında ilk kazmayı vurarak parsel tesviye işlerine başladık. Akabinde 2014-2015 yılları arasında son teknolojileri kullanarak elektrik, su ve doğalgaz altyapımızı en güzel şekilde tamamladık. Diğer birçok OSB’de bulunmayan yangın anında kullanılmak üzere temiz su şebekesinden bağımsız yangın hattı şebekemizi de bu yıllar arasında devreye aldık.
Bunun yanı sıra kullanılan teknoloji olarak Ege Bölgesi’nde emsali olmayan arıtma tesisimizi 2021 yılında faaliyete geçirdik. Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) sistemi ile kurulan tesisimiz diğer arıtma tesislerine nazaran daha küçük bir alanda inşa edilerek Bölgemize ilave alan kazandırmakla birlikte, tesisten çıkış suyumuz standartlar gereği normal kabul edilen değerlerden bile daha temiz çıkmaktadır. Gelecekteki hedefimiz, tesisimizden çıkan bu suyu geri dönüştürerek katılımcılarımızın proseslerinde kullanımını sağlamak ve doğal su kaynaklarımızı korumak olacak.
Yeşile duyarlı bir bölgeyiz
Bunun yanı sıra inanması güç olacak ama arıtma tesisimizde çevreyi rahatsız edecek bir koku yok. Bunun bir sebebi de plastik sektörünün koku ve gürültüden uzak bir üretim prosesine sahip olması. Yeşile duyarlı bir OSB’yiz. Bölgede daha üretim başlamadan sağlık koruma bantlarımıza 1000’den fazla ağaç diktik. İnşaatı tamamlanan parsellerin çevrelerini de yeşil ile donattık. Bölgemizi ziyaret gelenler bu görüntüden çok memnun kalıyor.
Çevreye verdiğimiz bu önemi Yeşil OSB ünvanını da alarak taçlandırmayı planlıyoruz. Yine Türkiye’de sayılı OSB’de bulunan elektrik, su ve doğalgaz şebekelerimizin tümünü kapsayan SCADA Sistemimizi de devreye almış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra Scada Sistemimizdeki verileri katılımcılarımız ile paylaşarak üretimlerindeki anlık elektrik, su ve doğalgaz kullanımlarını takip edecekleri “ Katılımcı Portalı” projemizi de bu sene içerisinde tamamlamak üzereyiz.
Tüm bu yatırımları katılımcılarımızla yaptık
Öte yandan, OSB mevzuatının gereklerini yerine getirerek 2023 yılının Mart ayında Genel Kurula geçtik ve Bölgeyi katılımcılarla birlikte yönetmeye başladık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar katılımcılarımız hem benim hem de müteşebbis heyet ve yönetim kurulumuzda görev yapan arkadaşlarımın yanında oldu, bizlere hep destek verdi. Yukarıda bahsettiğim tüm yatırımları kendi öz kaynaklarımız ile bir diğer deyişle katılımcılarımdan aldığımız aidatlar ile gerçekleştirdik. Hiçbir kurum ve kuruluştan kredi desteği almadık. Borçsuz bir bölgeyiz. Bundan sonraki yatırımlarımızı da yine öz kaynaklarımızla ve borçlanmadan yapma gayretinde olacağız.