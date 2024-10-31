Plastik sektörü MPİOSB’de yükseliyor

MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih ESEN

Türkiye’nin “tek” Plas­tik İhtisas OSB’si olma özelliğini taşıyan Menemen Plastik İhtisas Organize Sa­nayi Bölgesi (MPİOSB) alt­yapısı, arıtma tesisi, çevre­ye duyarlılığı ve teknolo­jiye verdiği önem ile örnek bir OSB olmak için emin adımlarla ilerliyor.

2004 yı­lında tüzel kişiliğini kazan­dıktan hemen sonra üyelik oluşturmaya ve 2007 yılın­da kamulaştırma çalışma­larına başlayan bölgemizde bugün itibarıyla yerli ve ya­bancı sermayeli olmak üze­re plastik sektörünün öncü firmalarının yer alıyor. Hali hazırda 85 hektar alanda 40 sanayi parselinin bulundu­ğu MPİOSB’de inşaatları ta­mamlanmak üzere olan ka­lan parsellerin de önümüz­deki yıl üretime geçmesi ile tam doluluğun sağlanma­sı ve istihdamın 4 bin kişiye çıkması planlanıyor.

Teşviklerden yararlanılabilinir

İzmir plastik üretimi için teşvik almayan bir bölge­dir. Ancak bölgemize yatı­rım yapan bir sanayici ih­tisas özelliğimizden dolayı 2. Bölge teşviklerinden ya­rarlanabiliyor. Bu sebepten dolayı da bölgemiz plastik sektörü için cazibe merkezi oldu. Organize Sanayi Bölge­mizde 2010 yılında ilk kaz­mayı vurarak parsel tesviye işlerine başladık. Akabin­de 2014-2015 yılları arasın­da son teknolojileri kullana­rak elektrik, su ve doğalgaz altyapımızı en güzel şekilde tamamladık. Diğer birçok OSB’de bulunmayan yangın anında kullanılmak üzere te­miz su şebekesinden bağım­sız yangın hattı şebekemizi de bu yıllar arasında devre­ye aldık.

Bunun yanı sıra kullanılan teknoloji olarak Ege Bölge­si’nde emsali olmayan arıt­ma tesisimizi 2021 yılın­da faaliyete geçirdik. Mo­ving Bed Biofilm Reactor (MBBR) sistemi ile kurulan tesisimiz diğer arıtma tesis­lerine nazaran daha küçük bir alanda inşa edilerek Böl­gemize ilave alan kazandır­makla birlikte, tesisten çıkış suyumuz standartlar gereği normal kabul edilen değer­lerden bile daha temiz çık­maktadır. Gelecekteki hede­fimiz, tesisimizden çıkan bu suyu geri dönüştürerek katı­lımcılarımızın proseslerin­de kullanımını sağlamak ve doğal su kaynaklarımızı ko­rumak olacak.

Yeşile duyarlı bir bölgeyiz

Bunun yanı sıra inanma­sı güç olacak ama arıtma te­sisimizde çevreyi rahatsız edecek bir koku yok. Bunun bir sebebi de plastik sektö­rünün koku ve gürültüden uzak bir üretim prosesine sahip olması. Yeşile duyar­lı bir OSB’yiz. Bölgede da­ha üretim başlamadan sağ­lık koruma bantlarımıza 1000’den fazla ağaç diktik. İnşaatı tamamlanan parsel­lerin çevrelerini de yeşil ile donattık. Bölgemizi ziyaret gelenler bu görüntüden çok memnun kalıyor.

Çevreye verdiğimiz bu önemi Yeşil OSB ünvanını da alarak taç­landırmayı planlıyoruz. Yi­ne Türkiye’de sayılı OSB’de bulunan elektrik, su ve do­ğalgaz şebekelerimizin tü­münü kapsayan SCADA Sis­temimizi de devreye almış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra Scada Sistemimizdeki verileri katılımcılarımız ile paylaşarak üretimlerindeki anlık elektrik, su ve doğalgaz kullanımlarını takip edecek­leri “ Katılımcı Portalı” pro­jemizi de bu sene içerisinde tamamlamak üzereyiz.

Tüm bu yatırımları katılımcılarımızla yaptık

Öte yandan, OSB mevzu­atının gereklerini yerine ge­tirerek 2023 yılının Mart ayında Genel Kurula geç­tik ve Bölgeyi katılımcılar­la birlikte yönetmeye başla­dık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar katılımcıları­mız hem benim hem de mü­teşebbis heyet ve yönetim kurulumuzda görev yapan arkadaşlarımın yanında ol­du, bizlere hep destek verdi. Yukarıda bahsettiğim tüm yatırımları kendi öz kaynak­larımız ile bir diğer deyişle katılımcılarımdan aldığımız aidatlar ile gerçekleştirdik. Hiçbir kurum ve kuruluştan kredi desteği almadık. Bor­çsuz bir bölgeyiz. Bundan sonraki yatırımlarımızı da yine öz kaynaklarımızla ve borçlanmadan yapma gayre­tinde olacağız.