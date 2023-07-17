Plastik sektöründe “KKDİK” uygulaması tedirginliği

KKDİK Yönetmeliği Kapsamına giren tüm kimyasal maddelerin, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Ön Kayıt ve Kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kaydı tamamlanmamış tüm kimyasallar, kayıt işlemleri tamamlanana kadar imal veya ithal edilemeyecek.

Üretim ve ihracat riske girer

Plastik başta olmak üzere kimya sektörü çatısı altında bulunan tüm sektörleri tedirgin eden uygulamaya altı aydan az süre kalırken, sektörün sivil toplum kuruluşları da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu bürokrasisi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Üyesi Şener Gençer, kimya sektörünün 2023 yılı için belirlediği 30 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlediğini hatırlatarak, “Bu yılın ilk yarısında 14.6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Kimya sektörü, en yüksek ihracat yapan ikinci sektör olurken, kimya bünyesinde yer alan plastik sektörümüz ilk altı ayda gerçekleştirdiği 4 Milyar 578 milyon dolar ihracat rakamı ile alt sektörler arasında ilk sırasında yer almayı sürdürdü.

Ancak KKDİK uygulaması ile üretim ve ihracatta sorun yaşama olasılığımız bulunuyor” dedi. 2024 yılı itibarıyla KKDİK nihai kaydı yapılmamış kimyasalların ithalatının durması ve buna bağlı olarak sanayi üretiminin ciddi derecede sekteye uğraması ihtimali olduğuna dikkat çeken Gençer şu değerlendirmeyi yaptı: “Uygulama için gerekli olan testler ve bu testlerin hemen hiçbiri ülkemizde yapılamıyor. Test maliyetinin sadece Plastik sektörüne maliyeti 3 milyar dolara yakın seviyede.

Firmaları kayıt yapmak için Avrupa’daki konsorsiyumlardan ilgili kimyasalın kayıt dosyasını satın almak istediğinde karşılarına zorluklar çıkarılıyor. Bu sorunların çözümü yolunda sektörümüzün sivil toplum kuruluşları olarak Federasyonumuz PLASFED ve Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ilgili kamu otoriteleri ile son derece verimli bir çalışma sürdürüyor. Bu çalışmalara katkı koyan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Sektör olarak endişemiz, uygulama tarihi yaklaştıkça hepimizin üretimleri için vazgeçilmez olan kimyasalların nihai kayıtlarının henüz gerçekleşmemesi nedeniyle, müşterilerimizin risk almamak için rakibimiz olarak ülkelere yönelme olasılıklarıdır. Hammaddede yüzde 88 oranında ithalata bağımlı bir sektör olan plastikte, üretimin ciddi oranda sekteye uğrama olasılığı var.”

KKDİK Yönetmeliği neden yayınlandı?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK); Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği REACH Mevzuatı’na uyumun sağlanması için hazırlandı.

23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, kayıt kapsamından muaf tutulmadığı sürece, imalatçı veya ithalatçı başına yılda 1 ton veya üzeri miktarlarda imal veya ithal edilen tüm maddelerin ve salınım yapması planlanan eşyaların içindeki tüm maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemine kaydı yapılması gerekiyor.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamına giren maddelerin, 31.12.2023 tarihine kadar Ön Kayıt ve Kayıt Kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. 01.01.2024 tarihi itibarıyla kaydı tamamlanmamış maddeler, kayıt işlemleri tamamlanana kadar imal veya ithal edilemeyecek.