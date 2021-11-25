Plastikte üretim durma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir

TL'deki değer kaybı plastik gibi ağırlıklı ithal girdi kullanan ve tedarik zinciri kaynaklı sorunlar nedeniyle yüksek taşıma maliyeti bulunan sektörlerin faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) döviz kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle halihazırda hammadde fiyatları ve bulunurluğu konusunda sorunlar yaşayan üretici şirketlerin faaliyet koşullarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, kurdaki yükselişten dolayı sanayicinin nihai ürün için ücret tarifesi oluşturmakta zorlanacağını ve iç pazarda talebin azalacağını ifade ederek şunu söyledi:

"Üretim sayesinde ayakta duran sanayimiz, bu hızlı yükselişler ve doğuracağı sonuçların önüne geçilmediği sürece üretim yapamaz hale gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak."

"Son dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerden kaynaklı risk ve belirsizliklerin giderek artması, hammadde konusunda sıkıntı çeken sanayicimizi daha zorlu bir sürecin içine sürüklüyor" diyen Karadeniz, sektörün bu zorluklara rağmen üretime devam etmesi gerektiğini ifade etti.