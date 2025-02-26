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Pluxee ile Ramazan’da SGK prim muafiyeti

Pluxe ile işverenlerin yaptıkları yardımları çalışanlarına dakikalar içerisinde ulaştırabildiklerini belirten Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yarımcısı Koray Bozkurt, “Ramazan döneminde işverenler, Pluxee ile çalışanlarına destek olurken yüzde 100 SGK prim muafiyetinden faydalanabiliyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en derin hissedildiği dö­nemlerden biri. Bu gibi özel za­manlarda her 3 işverenden 2’si çalışanlarına destek olmak is­tiyor, ancak geleneksel yardım yöntemleri operasyonel zorluk­lar nedeniyle şirketler için zorlu süreçlere dönüşebiliyor.

Pluxee de bu süreçte işverenlere hızlı ve kolay bir seçenek sunuyor. Ayrı­ca yüzde 100 SGK prim muafi­yetiyle tasarruf sağlıyor. Dijital­leşmenin her geçen gün daha da yaygınlaşmasıyla işverenler, ar­tık fiyat araştırması, ürün teda­rik, koli hazırlama ve teslimi gibi operasyonel süreçlere gerek kal­madan, tek tedarikçi ve tek fatu­ra ile çalışanlarına Ramazan yar­dımlarını yapmayı tercih ediyor.

Çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasının lideri Pluxee de yüz­de 100 dijital platformu ile gıda, hediye, ulaşım ve yemek kartı gi­bi birçok hizmeti kullanıcılarına tek bir noktadan sunuyor. 63 bini online olmak üzere 120 bin nok­tada geçerli, Türkiye’nin en ge­niş üye ağına sahip Pluxee’nin çö­zümlerini kullanan firmalar, hem çalışanlarına esneklik tanıyarak onlara daha iyi bir deneyim su­nuyor hem de yüzde 100’e varan vergi avantajından faydalanıyor.

“KOBİ’ler arasında Pluxee kullanımı arttı”

Şirketlere Ramazan yardımla­rını daha hızlı ve tasarruflu or­ganize etme imkânı sundukları­nı belirten Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, hem çalışanlar hem iş­verenlerle düzenli olarak yaptık­ları araştırmaların, çalışanların özel dönemlerde işverenleri ta­rafından hatırlanmak istediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kurumların ise 3’te 2’sinin Ra­mazan ve bayram gibi dönem­leri, çalışanlarına destek olmak üzere önceliklendirdiğini ifade eden Bozkurt, işverenlerin bu dönemlerde, geleneksel yöntem­lerin zorluklarıyla karşılaştığı­nı çünkü kısa sürede her bir çalı­şana hitap eden farklı çözümler organize etmenin, ayrı fiyat tek­lifleri toplamanın, birden fazla fatura işlemi ile uğraşmanın ve dağıtımını sağlamanın ciddi bir operasyonel yük oluşturduğu­nu dile getirdi. Bozkurt, özellikle teknoloji kullanımının KOBİ’ler arasında her geçen gün yaygın­laşmasıyla dijital çözümlerine olan ilginin de arttığını, işlem hacminin son 2 yılda 8 kat artış gösterdiğini aktardı.

“Tüm süreci 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz”

Bir işverenin Pluxee üzerin­den sipariş girişi yaptığında ça­lışanlarına anında SMS ile bil­gilendirme sağladıklarını an­latan Koray Bozkurt, dijital altyapısı ile sözleşmeden sipa­rişe tüm süreci beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabil­diklerini, bu sayede işverenlere yardımlarını çalışanlarına da­kikalar içerisinde ulaştırabil­diklerini belirtti.

Bozkurt, “Ramazan döne­minde çalışanlarına yardımda bulunmak isteyen işverenler, Pluxee çözümleri ile çalışanla­rına destek olurken yüzde 100 SGK prim muafiyetinden fay­dalanabiliyor” dedi.

Yerel işletmeler, Ramazan döneminde satışlarını artırma imkânı buluyor

Pluxee anlaşmalı yerel işlet­meler, Ramazan döneminde sa­tışlarını artırma imkânı bulu­yor. Üye iş yerleri Pluxee kulla­nıcılarına özel Ramazan iftar menüleri sunarken Ramazan dönemine özel yapılan kam­panyalar sayesinde üye iş yer­leri, Pluxeeli çalışanlara ulaşa­rak hem satışlarını hem de bi­linirliklerini artırıyor. Pluxee Gıda ve Pluxee Hediye çözüm­leri ile çalışanlar, işverenle­ri tarafından yüklenen bakiye­lerini hem marketlerde hem de online alışverişlerde kullana­biliyor. Ramazan’da gıda alış­verişlerini CarrefourSA, A101, Mopaş, Happy Center, Çağrı ve Onur gibi 5 binden fazla seçkin markette gerçekleştirebiliyor­lar. Ek olarak, bakiyelerini mar­ket alışverişinin yanı sıra 63 bin noktada, giyimden teknoloji ve ev dekorasyonuna kadar birçok kategoride online olarak harca­yabiliyorlar.