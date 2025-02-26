Pluxee ile Ramazan’da SGK prim muafiyeti
Pluxe ile işverenlerin yaptıkları yardımları çalışanlarına dakikalar içerisinde ulaştırabildiklerini belirten Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yarımcısı Koray Bozkurt, “Ramazan döneminde işverenler, Pluxee ile çalışanlarına destek olurken yüzde 100 SGK prim muafiyetinden faydalanabiliyor” dedi.
Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en derin hissedildiği dönemlerden biri. Bu gibi özel zamanlarda her 3 işverenden 2’si çalışanlarına destek olmak istiyor, ancak geleneksel yardım yöntemleri operasyonel zorluklar nedeniyle şirketler için zorlu süreçlere dönüşebiliyor.
Pluxee de bu süreçte işverenlere hızlı ve kolay bir seçenek sunuyor. Ayrıca yüzde 100 SGK prim muafiyetiyle tasarruf sağlıyor. Dijitalleşmenin her geçen gün daha da yaygınlaşmasıyla işverenler, artık fiyat araştırması, ürün tedarik, koli hazırlama ve teslimi gibi operasyonel süreçlere gerek kalmadan, tek tedarikçi ve tek fatura ile çalışanlarına Ramazan yardımlarını yapmayı tercih ediyor.
Çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasının lideri Pluxee de yüzde 100 dijital platformu ile gıda, hediye, ulaşım ve yemek kartı gibi birçok hizmeti kullanıcılarına tek bir noktadan sunuyor. 63 bini online olmak üzere 120 bin noktada geçerli, Türkiye’nin en geniş üye ağına sahip Pluxee’nin çözümlerini kullanan firmalar, hem çalışanlarına esneklik tanıyarak onlara daha iyi bir deneyim sunuyor hem de yüzde 100’e varan vergi avantajından faydalanıyor.
“KOBİ’ler arasında Pluxee kullanımı arttı”
Şirketlere Ramazan yardımlarını daha hızlı ve tasarruflu organize etme imkânı sunduklarını belirten Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, hem çalışanlar hem işverenlerle düzenli olarak yaptıkları araştırmaların, çalışanların özel dönemlerde işverenleri tarafından hatırlanmak istediğini ortaya koyduğunu belirtti.
Kurumların ise 3’te 2’sinin Ramazan ve bayram gibi dönemleri, çalışanlarına destek olmak üzere önceliklendirdiğini ifade eden Bozkurt, işverenlerin bu dönemlerde, geleneksel yöntemlerin zorluklarıyla karşılaştığını çünkü kısa sürede her bir çalışana hitap eden farklı çözümler organize etmenin, ayrı fiyat teklifleri toplamanın, birden fazla fatura işlemi ile uğraşmanın ve dağıtımını sağlamanın ciddi bir operasyonel yük oluşturduğunu dile getirdi. Bozkurt, özellikle teknoloji kullanımının KOBİ’ler arasında her geçen gün yaygınlaşmasıyla dijital çözümlerine olan ilginin de arttığını, işlem hacminin son 2 yılda 8 kat artış gösterdiğini aktardı.
“Tüm süreci 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz”
Bir işverenin Pluxee üzerinden sipariş girişi yaptığında çalışanlarına anında SMS ile bilgilendirme sağladıklarını anlatan Koray Bozkurt, dijital altyapısı ile sözleşmeden siparişe tüm süreci beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabildiklerini, bu sayede işverenlere yardımlarını çalışanlarına dakikalar içerisinde ulaştırabildiklerini belirtti.
Bozkurt, “Ramazan döneminde çalışanlarına yardımda bulunmak isteyen işverenler, Pluxee çözümleri ile çalışanlarına destek olurken yüzde 100 SGK prim muafiyetinden faydalanabiliyor” dedi.
Yerel işletmeler, Ramazan döneminde satışlarını artırma imkânı buluyor
Pluxee anlaşmalı yerel işletmeler, Ramazan döneminde satışlarını artırma imkânı buluyor. Üye iş yerleri Pluxee kullanıcılarına özel Ramazan iftar menüleri sunarken Ramazan dönemine özel yapılan kampanyalar sayesinde üye iş yerleri, Pluxeeli çalışanlara ulaşarak hem satışlarını hem de bilinirliklerini artırıyor. Pluxee Gıda ve Pluxee Hediye çözümleri ile çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen bakiyelerini hem marketlerde hem de online alışverişlerde kullanabiliyor. Ramazan’da gıda alışverişlerini CarrefourSA, A101, Mopaş, Happy Center, Çağrı ve Onur gibi 5 binden fazla seçkin markette gerçekleştirebiliyorlar. Ek olarak, bakiyelerini market alışverişinin yanı sıra 63 bin noktada, giyimden teknoloji ve ev dekorasyonuna kadar birçok kategoride online olarak harcayabiliyorlar.