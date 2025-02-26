Pluxee ile Ramazan’da SGK prim muafiyeti

Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en derin hissedildiği dö­nemlerden biri. Bu gibi özel za­manlarda her 3 işverenden 2’si çalışanlarına destek olmak is­tiyor, ancak geleneksel yardım yöntemleri operasyonel zorluk­lar nedeniyle şirketler için zorlu süreçlere dönüşebiliyor.

Pluxee de bu süreçte işverenlere hızlı ve kolay bir seçenek sunuyor. Ayrı­ca yüzde 100 SGK prim muafi­yetiyle tasarruf sağlıyor. Dijital­leşmenin her geçen gün daha da yaygınlaşmasıyla işverenler, ar­tık fiyat araştırması, ürün teda­rik, koli hazırlama ve teslimi gibi operasyonel süreçlere gerek kal­madan, tek tedarikçi ve tek fatu­ra ile çalışanlarına Ramazan yar­dımlarını yapmayı tercih ediyor.

Çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasının lideri Pluxee de yüz­de 100 dijital platformu ile gıda, hediye, ulaşım ve yemek kartı gi­bi birçok hizmeti kullanıcılarına tek bir noktadan sunuyor. 63 bini online olmak üzere 120 bin nok­tada geçerli, Türkiye’nin en ge­niş üye ağına sahip Pluxee’nin çö­zümlerini kullanan firmalar, hem çalışanlarına esneklik tanıyarak onlara daha iyi bir deneyim su­nuyor hem de yüzde 100’e varan vergi avantajından faydalanıyor.

“KOBİ’ler arasında Pluxee kullanımı arttı”

Şirketlere Ramazan yardımla­rını daha hızlı ve tasarruflu or­ganize etme imkânı sundukları­nı belirten Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, hem çalışanlar hem iş­verenlerle düzenli olarak yaptık­ları araştırmaların, çalışanların özel dönemlerde işverenleri ta­rafından hatırlanmak istediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kurumların ise 3’te 2’sinin Ra­mazan ve bayram gibi dönem­leri, çalışanlarına destek olmak üzere önceliklendirdiğini ifade eden Bozkurt, işverenlerin bu dönemlerde, geleneksel yöntem­lerin zorluklarıyla karşılaştığı­nı çünkü kısa sürede her bir çalı­şana hitap eden farklı çözümler organize etmenin, ayrı fiyat tek­lifleri toplamanın, birden fazla fatura işlemi ile uğraşmanın ve dağıtımını sağlamanın ciddi bir operasyonel yük oluşturduğu­nu dile getirdi. Bozkurt, özellikle teknoloji kullanımının KOBİ’ler arasında her geçen gün yaygın­laşmasıyla dijital çözümlerine olan ilginin de arttığını, işlem hacminin son 2 yılda 8 kat artış gösterdiğini aktardı.

“Tüm süreci 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz”

Bir işverenin Pluxee üzerin­den sipariş girişi yaptığında ça­lışanlarına anında SMS ile bil­gilendirme sağladıklarını an­latan Koray Bozkurt, dijital altyapısı ile sözleşmeden sipa­rişe tüm süreci beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabil­diklerini, bu sayede işverenlere yardımlarını çalışanlarına da­kikalar içerisinde ulaştırabil­diklerini belirtti.

Bozkurt, “Ramazan döne­minde çalışanlarına yardımda bulunmak isteyen işverenler, Pluxee çözümleri ile çalışanla­rına destek olurken yüzde 100 SGK prim muafiyetinden fay­dalanabiliyor” dedi.

Yerel işletmeler, Ramazan döneminde satışlarını artırma imkânı buluyor

Pluxee anlaşmalı yerel işlet­meler, Ramazan döneminde sa­tışlarını artırma imkânı bulu­yor. Üye iş yerleri Pluxee kulla­nıcılarına özel Ramazan iftar menüleri sunarken Ramazan dönemine özel yapılan kam­panyalar sayesinde üye iş yer­leri, Pluxeeli çalışanlara ulaşa­rak hem satışlarını hem de bi­linirliklerini artırıyor. Pluxee Gıda ve Pluxee Hediye çözüm­leri ile çalışanlar, işverenle­ri tarafından yüklenen bakiye­lerini hem marketlerde hem de online alışverişlerde kullana­biliyor. Ramazan’da gıda alış­verişlerini CarrefourSA, A101, Mopaş, Happy Center, Çağrı ve Onur gibi 5 binden fazla seçkin markette gerçekleştirebiliyor­lar. Ek olarak, bakiyelerini mar­ket alışverişinin yanı sıra 63 bin noktada, giyimden teknoloji ve ev dekorasyonuna kadar birçok kategoride online olarak harca­yabiliyorlar.