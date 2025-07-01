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Polateli Şahinbey OSB 200 bin kişiyi istihdam edecek

Kilis ile Gaziantep arasında 50 milyon metrekarelik alanda yapımı devam eden Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor. OSB Müdürü Abdulkadir Tanrıaşkı, bölgenin tamamlandığında 200 bin kişiyi istihdam edebileceğini kaydetti.

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Polateli Şahinbey OSB 200 bin kişiyi istihdam edecek
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Kilis’te Polateli ilçe sı­nırlarında yapılan ve 2023’te altyapı çalış­malarına başlanan Polateli Şa­hinbey Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında hem üretim hem de istihdam açısından böl­genin en büyük projelerinden biri olması hedefleniyor.

Kilis ve Gaziantep’te hizmet verecek olan OSB, tamamlanması ha­linde yaklaşık 200 bin kişiye is­tihdam sağlaması bekleniyor. 6. teşvik bölgesinde yer alan OS­B’nin sağladığı teşviklerle yatı­rımcıların gözdesi olması he­defleniyor.

Altyapı çalışması bu yıl bitecek

Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölge Müdürü Abdulka­dir Tanrıaşkı, OSB’nin Kilis ve Gaziantep’e 20 kilometre me­safede olduğunu söyledi. Çalış­maların hız kesmeden devam ettiğini belirten Tanrıaşkı, “Bu yıl altyapı çalışmamız bitecek. Elektrik dağıtımını zaten biz ya­pıyoruz. Sanayicimizin ihtiya­cı olan elektriğin kullanımında herhangi bir kısıtlama ve sıkın­tımız yoktur. Doğal gaz için şu an şebeke çalışması yapılıyor ve yılsonuna kalmadan tamamlan­mış olacağız. Yine doğal gazın da dağıtımı OSB yönetimimiz tara­fından yapılacak” dedi.

OSB 6. teşvik bölgesinde yer alıyor

Tanrıaşkı, İskenderun Lima­nı’na ulaşımın “Amanos Tüne­li Projesi”nin tamamlanmasıyla 87 kilometreye düşeceğini ve bu durumun bölgeyi cazibe merke­zi haline getireceğini belirtti. İh­racatçılar için limanın önemin­den bahseden Tanrıaşkı, şunla­rı kaydetti: “Diğer OSB’lere göre İskenderun Limanı’na en ya­kın mesafe olduğundan dolayı en avantajlı konuma gelmiş ola­cağız. Bölgemizde 6. derece ka­demeden devlet teşviki vardır. Suriye’de değişen yönetim son­rası Suriye’nin temel ihtiyaçla­rının karşılanması noktasında çok ciddi bir potansiyelimiz bu­lunmaktadır. Suriye sınırında­ki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na en yakın OSB olmamız da bura­daki sanayicinin yatırımına bir avantaj sağlamış olacaktır.”

Çevre dostu OSB olacak

OSB’nin her alanında çevreci olmayı kendilerine ilke edindik­lerini kaydeden Tanrıaşkı, şöy­le devam etti: “En başından be­ri yeşil OSB vizyonu ile hareket ediyoruz. Her türlü kriter şu an uygulanmaktadır. Çatılarımızın güneş enerjisi panellerine uy­gunluğu, yağmur sularının de­polarda toplanması, yapılacak arıtma tesisimizin ileri düzeyde arıtılmış suyun tekrar kullanıma verilmesi hedeflerimiz arasında.

Buna göre kendi yatırımlarımızı ve ruhsatlandırmamızı yapıyo­ruz.” İlk etap için hedeflerinin 30 bin istihdam ile Türkiye’nin üretimine katkıda bulunmak ol­duğunu belirten Tanrıaşkı, “Ge­lecekte açılacak iki etapla bir­likte toplam 50 bin dönüm, ya­ni 50 milyon metrekare alana ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bölgede 200 bin kişilik istihdam sağlanması planlanıyor” ifade­lerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP