Polateli Şahinbey OSB 200 bin kişiyi istihdam edecek

Kilis’te Polateli ilçe sı­nırlarında yapılan ve 2023’te altyapı çalış­malarına başlanan Polateli Şa­hinbey Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında hem üretim hem de istihdam açısından böl­genin en büyük projelerinden biri olması hedefleniyor.

Kilis ve Gaziantep’te hizmet verecek olan OSB, tamamlanması ha­linde yaklaşık 200 bin kişiye is­tihdam sağlaması bekleniyor. 6. teşvik bölgesinde yer alan OS­B’nin sağladığı teşviklerle yatı­rımcıların gözdesi olması he­defleniyor.

Altyapı çalışması bu yıl bitecek

Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölge Müdürü Abdulka­dir Tanrıaşkı, OSB’nin Kilis ve Gaziantep’e 20 kilometre me­safede olduğunu söyledi. Çalış­maların hız kesmeden devam ettiğini belirten Tanrıaşkı, “Bu yıl altyapı çalışmamız bitecek. Elektrik dağıtımını zaten biz ya­pıyoruz. Sanayicimizin ihtiya­cı olan elektriğin kullanımında herhangi bir kısıtlama ve sıkın­tımız yoktur. Doğal gaz için şu an şebeke çalışması yapılıyor ve yılsonuna kalmadan tamamlan­mış olacağız. Yine doğal gazın da dağıtımı OSB yönetimimiz tara­fından yapılacak” dedi.

OSB 6. teşvik bölgesinde yer alıyor

Tanrıaşkı, İskenderun Lima­nı’na ulaşımın “Amanos Tüne­li Projesi”nin tamamlanmasıyla 87 kilometreye düşeceğini ve bu durumun bölgeyi cazibe merke­zi haline getireceğini belirtti. İh­racatçılar için limanın önemin­den bahseden Tanrıaşkı, şunla­rı kaydetti: “Diğer OSB’lere göre İskenderun Limanı’na en ya­kın mesafe olduğundan dolayı en avantajlı konuma gelmiş ola­cağız. Bölgemizde 6. derece ka­demeden devlet teşviki vardır. Suriye’de değişen yönetim son­rası Suriye’nin temel ihtiyaçla­rının karşılanması noktasında çok ciddi bir potansiyelimiz bu­lunmaktadır. Suriye sınırında­ki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na en yakın OSB olmamız da bura­daki sanayicinin yatırımına bir avantaj sağlamış olacaktır.”

Çevre dostu OSB olacak

OSB’nin her alanında çevreci olmayı kendilerine ilke edindik­lerini kaydeden Tanrıaşkı, şöy­le devam etti: “En başından be­ri yeşil OSB vizyonu ile hareket ediyoruz. Her türlü kriter şu an uygulanmaktadır. Çatılarımızın güneş enerjisi panellerine uy­gunluğu, yağmur sularının de­polarda toplanması, yapılacak arıtma tesisimizin ileri düzeyde arıtılmış suyun tekrar kullanıma verilmesi hedeflerimiz arasında.

Buna göre kendi yatırımlarımızı ve ruhsatlandırmamızı yapıyo­ruz.” İlk etap için hedeflerinin 30 bin istihdam ile Türkiye’nin üretimine katkıda bulunmak ol­duğunu belirten Tanrıaşkı, “Ge­lecekte açılacak iki etapla bir­likte toplam 50 bin dönüm, ya­ni 50 milyon metrekare alana ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bölgede 200 bin kişilik istihdam sağlanması planlanıyor” ifade­lerini kullandı.