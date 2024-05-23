Polateli Şahinbey OSB’de çalışmalar hız kazandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Kilis Valisi Tahir Şahin’in katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Polateli Şahinbey OSB’deki son durum, küresel sorunların sektörlere yansımaları, iş dünyasının yaşadığı zorluklar, firmaların talepleri, çözüm önerileri ve GSO’nun sürdürdüğü çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Kilis Valisi ve Polateli Şahinbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, Polateli Şahinbey OSB’de yürütülen süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Kilis Valisi ve Polateli Şahinbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nin Kilis ve Gaziantep’e önemli faydalar sağlayacağı gibi ülke ekonomisi için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

10 yeni firma üretime hazırlanıyor

Bölgenin yeni üretim ve istihdam olanakları sağlayacağını, ihracatta da firmalar için yeni fırsat kapıları aralayacağını ifade eden Şahin, “OSB’mizin kurulum süreçleri, yeşil dönüşüm kriterleri de başta olmak üzere günün ve geleceğin koşularına göre yürütülmektedir. Bölgemizde 1303 hektarlık alanda altyapı çalışmalarımızda ciddi ivme kazandık. Bunun yanında su, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı konularını büyük oranda çözdük ve bu noktada çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.

OSB’de bir firmanın üretime başladığını, 10 firmanın ise üretime başlamak için gerekli işlemleri tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Şahin, “Yeni yatırımcılarımızı da bölgemize bekliyoruz. Çünkü Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, hem Gaziantep’in hem de Kilis’in sağladığı fırsatları bir arada yatırımcılara sunuyor” dedi.

Konukoğlu: OSB, çaba ve özverinin sonucu

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nin Gaziantep, Kilis ve bölge sanayisine değer katacak bir proje olduğunu dile getirdi.

OSB’nin bölgenin üretim kapasitesini çok daha güçlendireceğini, yenilikçi yatırımlarının önünü açacağını ve ciddi oranda istihdam oluşturacağını ifade eden Konukoğlu, şöyle konuştu: “Sanayicilerimiz, yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem felaketi, bu depremin neden olduğu olumsuzluklar ve küresel zorluklara rağmen memleketimiz için çalışmaya devam ediyor. Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgemiz de şehrimizde kurulum aşamasında olan OSB’lerimiz gibi üretim ve istihdamı artırma hedefleri için sarfedilen çabanın ve özverinin bir sonucudur.”

Ayakkabı OSB’de altyapı çalışmaları başladı

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, proje işlerinin tamamlandığını ve tapusu alınan 88 hektarlık ilk etap alanda altyapı inşaatına başlandığını söyledi. Adnan Ünverdi, genişleme alanı olan 82 hektarlık ilave alanın mülkiyetinin alımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yürütülen sürecin devam ettiği bilgisi vererek, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve ekibine teşekkür etti.