Polyester iplikte damping kavgası

İhracatın lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstilin önemli girdileri arasında yer alan polyester iplik ithalatına getirilen koruma önleminin devam etmesi kararlaştırıldı. Karar, arz ve talep cephesini karşı karşıya getirdi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Türkiye bu alanda ithalatçı ama çok yatırım var ve yeni yatırımlar da devam ediyor” sözleriyle uygulamayı desteklediklerini belirtirken, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, anti damping vergilerini mevcut piyasa koşullarında sakıncalı gördüklerini söyledi. Kurt, “Türkiye’de 30 bin tona yakın üretim var ama ihtiyaç 40-50 bin ton arasında. Bu kısıtlamalar sadece birkaç fabrikanın işine yarar” değerlendirmesini yaptı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “polyesterden tekstüre iplikler” ürünü için yürürlükteki önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı. Türkiye’deki mevcut iplik üretimi, tekstil sanayicisinin ihtiyacını tam karşılamaya yetmediği için, sanayiciler uygulamayı eleştirdiler. Sektörün iki kanadını karşı karşıya getiren polyester iplikte Türkiye hem üretici hem de ithalatçı konumunda. Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/16 sayılı tebliğ ile 5402.33 GTİP’li polyesterlerden tekstüre ipliklere uygulanan korunma önlemlerinin devam etmesi hükme bağlandı.

Yerli iplik üreticileri son dönemlerde bu alanda çok yatırım yapıldığını, dolayısıyla önlemin yerli üreticiler açısından olumlu olduğunu bildirdiler.

Yerli üreticilerden Korteks Mensucat’ın başvurusu üzerine 2019 yılında yayınlanan tebliğ ile bu ürünün dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmişti. Bu karar ayrıca diğer yerli üreticilerden; Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi tarafından da desteklenmişti.

Ton başına 48 dolar ile 351 dolar

Dün yayımlanan tebliğ ile de bu ürünlere, ülke ve şirket bazında uygulanan, önlemlerin sürmesi kararlaştırdı. Önlem, ton başına 48 dolar ile 351 dolar arasında değişiyor. Bazı ülkeler için ise CIF bedelinin yüzde 6.88’i ile yüzde 72.56’sı oranında önlem uygulanıyor.

“İthalata ihtiyaç var ama yatırımlar da artıyor”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, söz konusu kararı Türkiye’de artan yatırımlara da bağlı olarak olumlu karşıladıklarını söyledi. Öksüz, “Türkiye bu alanda ithalatçı ama çok yatırım var ve yeni yatırımlar da devam ediyor. Bazı özel kalemlerde ihracat bile yapar durumdayız. Yerli üretici için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Daha önce devam eden bir uygulama zaten” şeklinde konuştu.