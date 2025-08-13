Porsche direksiyonu başka bir sektöre kırdı! Savunma sektörüne yatırım yapacak

Porsche, otomotiv sektöründe yaşanan mevcut zorluklar nedeniyle tam yıl kâr beklentisini düşürmesinin ardından savunma sektörüne yatırım yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirket, portföyünü çeşitlendirme ve yeni büyüme alanları keşfetme stratejisinin bir parçası olarak bu adımı atıyor.

Otomotiv yatırımları Porsche'un portföyünün çekirdeğini oluşturmaya devam etse de şirket, Avrupa'daki savunma harcamalarındaki artıştan faydalanmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch, "Çeşitlendirilmiş bir yatırım platformu olma yolunda, savunma yeteneği, güvenlik ve Avrupa'nın dayanıklılığı alanlarını yakından izliyoruz" dedi.

Poetsch, portföy yatırımları açısından, mobilite ve endüstriyel teknolojiye odaklanmayı sürdürürken, savunma ve savunmayla ilgili sektörlerdeki katılımlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirket, başlangıçta savunma sektöründeki gelecek vaat eden teknoloji şirketlerine yönelik bir yatırım platformu oluşturacak ve diğer yatırımcılar ve ortaklarla iş birliği yapacak. Gelecekteki savunma yatırımları, uydu gözetimi, keşif ve sensör sistemleri, siber güvenlik veya lojistik ve tedarik sistemleri gibi teknoloji odaklı alanlara odaklanacak.

Şirket ayrıca, Alman ve Avrupalı aile şirketleri için savunma sektörüne yatırım fırsatları sunan bir ağ oluşturma etkinliği düzenlemeyi planlıyor.

Kar beklentilerini düşürmüştü

Porsche ve Piech aileleri tarafından kontrol edilen holding şirketi, ana yatırımları olan Volkswagen ve Porsche'den gelen katkıların daha düşük olmasını bekliyor. Her iki otomobil üreticisi de ABD gümrük tarifeleri, elektrikli araç pazarındaki durgunluk, daha sıkı karbon emisyonu düzenlemeleri ve Çin'deki yoğun rekabetin yol açtığı fiyat savaşları gibi sektördeki zorluklar nedeniyle yıl sonu finansal beklentilerini düşürmüştü.

Bu gelişmeler ışığında Porsche düzeltilmiş grup vergi sonrası kârını 2,4-4,4 milyar Euro aralığından 1,6-3,6 milyar Euro aralığına çekti.

Şirket, yılın ilk yarısında düzeltilmiş grup vergi sonrası kârının bir önceki yılki 2,11 milyar Euro'dan 1,11 milyar Euro'ya gerilediğini bildirmişti.