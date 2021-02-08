POS A.Ş, ‘GeniusOpen’ ile yurtdışına açıldı

2020 yılının ilk aylarında GeniusOpen’ı Toshiba Global Commerce Solutions’ın işletim sistemi olan TCx Sky üzerine taşıyarak bağlı oldukları bölge üzerinden yurtdışına açtıklarını belirten POS A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Gülümhan Akalın, bu kapsamda Suudi Arabistan’da büyük bir yazılım projesi başlattıklarını ifade etti. Yurtdışına bu tür yatırımlara bu yıl içerisinde de devam edeceklerini aktaran Akalın, Web tabanlı satış ve yeni yönetim servisleriyle online bir sistem oluşturarak offline çalışmak istemeyen müşterilerine sunacaklarını söyledi. Akalın, “2020’de müşterilerimize, mobil cihazlar da dahil olmak üzere merkezi olarak bütün donanım ve yazılımları yönetme, güncelleme ve koruyucu bakım hizmetleri vereceğiz” şeklinde konuştu.

Hedef Kuzey Afrika ülkeleri

Şimdiye kadar yurtiçindeki çözümlerini kullanan müşterilerine yurtdışı mağazalarında aynı yazılım ve ortamın kurulması için hizmet verdiklerini söyleyen Akalın, “Bu yıl buna ek olarak, mağazacılık uygulamamız olan GeniusOpen ile Suudi Arabistan’da bir hipermarket zincirinde büyük bir proje gerçekleştirdik. Şubat 2021’de projenin bitmesini ve tüm mağazalara yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Yine GeniusOpen ile Fas ve Mısır’da bir başka projeye başladıklarını ifade eden Akalın, “Bu proje diğer Kuzey Afrika ülkelerini de kapsayacak şekilde genişleyecek” dedi.

Kullanım alanı geniş

Yeni nesil ödeme çözümleri olan mobil ve sanal ödemeler, ön yüklemeli kartlar, hediye kartları, sosyal yardım kartları, belediye kartları, yemek çekleri gibi ödeme yöntemlerini desteklediklerinin altını çizen Akalın, şu bilgiyi verdi: “Geliştirmiş olduğumuz mağazacılık yazılımı GeniusOpen, gıda perakendeciliğinden departman mağazacılığına, yapı market ve giyim gibi perakendenin çok farklı segmentlerinde küçük ölçekten binlerce kasalı zincir mağazalara kadar birçok farklı perakendeci tarafından kullanılıyor."

'Gıda perakendesinden yoğun talep’

Pandemi sürecinde özellikle gıda perakendeciliğinde yoğun bir taleple karşılaşıldığını kaydeden Gülümhan Akalın, “Diğer sektörlerde daha durağan bir dönem yaşandı. Bu süreçte self servis ödeme sistemleri-çözümleri, mobil ödeme ve farklı ödeme şirketlerinin kasa entegrasyonları en çok talep edilen, üzerinde konuşulan ve çözüm geliştirdiğimiz alanlar oldu” dedi. Sanal mağaza ile fiziksel mağazayı birleştirmek ve perakendecilerin çok kanallı perakende çözümlerini desteklemek için e-ticaret, ERP, depo ve benzeri sistemlerle iş birliklerinin çoğalmaya devam ettiğini bildiren Akalın, bunu artırmak için entegratör başvurularını yaptıklarını da dile getirdi.