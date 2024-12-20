Pozitif tarıma, yapay zekâ desteği

Hayati ARIGAN

PepsiCo Türkiye ve Sür­dürülebilirlik Aka­demisi’nin ev sahip­liğinde İstanbul’da gerçek­leştirilen 3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu’nda, kaynakların korunarak dün­yayı geleceğe taşımanın yol­larından gıda tedarik zinci­rinde çiftçilerden nihai tü­keticiye kadar uzanan geniş yelpazede neler yapılabile­ceği ve insanın buradaki rolü konuşuldu.

Sempozyumda konuşan PepsiCo Türkiye Genel Mü­dürü Evrim Şen, “Sürdürüle­bilirlik odaklı PepsiCo Pozi­tif stratejimiz doğrultusunda Pozitif Tarım, Pozitif Değer Zinciri ve Pozitif Seçenekler başlıklarında birçok iyi ör­neğimiz bulunuyor. Pozitif Değer Zinciri başlığı altında yaptığımız birçok çalışmanın yanı sıra özellikle iklim kri­zinin etkilerinin azaltılması­na destek olmak için projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Elektrikli trenle karbon salımını yüzde 83 düşürdük”

PepsiCo içerisinde tüm dünyada yüzde 100 yenilene­bilir elektrik hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri oldukları­nı ifade eden Şen, “Türkiye’de elektrikli tren ile hızlı tüke­tim sektöründe gıda taşıma­cılığı gerçekleştiren ilk şirket olduk. Gidiş dönüş olacak şe­kilde bin 600 km’yi aşan bir güzergahta elektrikli tren ile yapılan taşımayla, karayolu ile yapılan taşıma işlemine göre karbon salımını yüzde 83 oranında düşürmüş olduk” diye konuştu.

Pozitif Tarım kapsamın­da Türkiye’de 20 şehirde, toplam 50 bin dekar alanda 200’ün üstündeki çiftçiyle sözleşmeli tarım yaptıkları­nı anlatan Şen, şöyle konuştu; “PepsiCo olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu iyi örnekleri daha da geliştire­rek sürdürülebilir bir yaşam ve güvenli gıda ağı için çalış­maya devam edeceğiz. Bu yol­culukta bizim en büyük gücü­müz olan değerli paydaşları­mızla birlikte olmaya devam etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Yapay zeka ile verimli kaynak kullanımı

‘Gıda Tedarik Zincirinde Çiftçiden Tüketiciye Pozitif Gelecek için Dönüşüm’ baş­lıklı oturumda konuşan Mic­rosoft Kıdemli Müşteri İliş­kileri Yöneticisi Barbaros Günay, “Yapay zeka tekno­lojilerinin tarımda kullanı­mı, hassas tarım teknikleri­ni mümkün kılarak kaynakla­rın kullanımının daha verimli yapılmasını sağlamakta, yo­ğun emek gerektiren görev­leri otomatikleştirmekte ve veriye dayalı içgörülerle çift­çilerin daha bilinçli karar­lar almasına yardımcı olarak çiftçilerin operasyonel mali­yetlerini ve çevresel atıkları azaltarak verimliliği önem­li ölçüde artırmaktadır” diye konuştu.

‘İklim dostu uluslararası yatırımlar’ ilk sırada

‘Sürdürülebilirlik ile Kay­nakları Korumak, Dünya­yı Geleceğe Taşımak’başlıklı oturumda konuşan Cumhur­başkanlığı Yatırım Ofisi Yatı­rım Destekleri Birim Müdürü Muhittin Aslan, “Türkiye’nin, birçok tarım ürününün üre­timinde küresel lider konu­mundadır ve yaklaşık 30 mil­yar dolarlık ihracat hacmiyle dünya pazarlarına entegre bir üretim merkezi olduğunu söy­leyen Aslan, “Bunun yanında yakın dönemde kamuoyuna duyurulan UDY Stratejimiz­de de belirtildiği üzere gıda ve tarım sektörlerinde Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa, Ortado­ğu ve Kuzey Afrika bölgesinde açık ara en fazla yatırım çeken ülke konumundadır.

Türkiye, coğrafi avantajları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü altya­pısı ile tarım ve gıda sektörle­rinde küresel ve bölgesel bir merkez olurken akıllı tarım teknolojileri, geri dönüşüm ve akıllı su yönetimi gibi alan­larda yapılacak sürdürülebilir yatırım projeleri için önem­li fırsatlar barındırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, bu potansiyeli küresel iş dünyasına tanıtarak Türkiye’nin bu sektörlerdeki küresel ve bölgesel pozisyonu­nu daha da güçlendirmek için uluslararası yatırımcılarla iş birliği halinde çalışmaya de­vam ediyoruz” dedi.

Dhuinn-Bhig: Kadınlara destek ‘en iyi yatırım’

CARE’in çalışmalarının kadını tarımsal gelişmelere ve karar verme aşamalarına entegre etmesinin önemine dikkat çeken CARE Türkiye Temsilci Yardımcısı Zena Ni Dhuinn-Bhig, bunun sadece kadınlar için değil aynı zamanda Türkiye’nin daha geniş bir hedefi olan yiyecek güvenliği ve sürdürülebilir tarım gelişimi için de faydalı olacağının altını çizdi. Dhuinn-Bhig “Kadınlara eşit liderlik fırsatları, finansal destek ve geleceğin mesleklerini sunmak; uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve başarılı bir gelecek için yapabileceğimiz en iyi yatırımdır” dedi.

Her 10 kişiden biri aç

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa ise “Bugün sera gazı emisyonlarının artışında, değerli doğal kaynaklarımızın yok olmasında maalesef bazı tarım pratiklerinin ciddi oranda etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Dünyada her 10 kişiden 1’i aç. Dünya nüfusunun yüzde 30’a yakını, sağlıklı gıdaya erişemiyor. Buna karşılık dünyada üretilen gıdanın yüzde 30’u henüz tarladayken israf ediliyor” dedi.