Prefabrikte sahra hastaneleri açılımı

Pandemi ve deprem nedeniyle 2020’de yurtiçinde satışlarını artıran prefabrik sektörü, yurtdışında da sahra hastaneleriyle büyüyor. Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinden Türk prefabrik sektörüne sahra hastaneleri için talep gelirken, bazı firmalar bu taleple birlikte yüzde 50’den fazla büyüme gerçekleştirdi. Hızlı kurulumları nedeniyle tercih edilen prefabrik hastaneler, anahtar teslim şekilde, kalıcılık seviyelerine göre en fazla 45 gün gibi bir sürede kurulabiliyor.

10 sahra hastanesi kurdu

Prefabrik hastane ihracatı yapan İnsteel Çelik ve Prefabrik Yapılar AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Özgül Yücel, pandemi nedeniyle Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nde 10 farklı bölgede 10 adet modüler hafif çelik panel sistem sahra hastanesi kurduklarını söyledi. Her biri 200 kişilik olmak üzere, toplam 2 bin yataklı COVID tecrit hastanelerini, havalandırma sistemleri, oksijen üniteleri, yangın sistemi, yatak başı üniteleri gibi tüm hastane ekipmanları ile ihraç ettiklerini aktaran Yücel, “Bu ihracat, ciromuzda yüzde 50 gibi yüksek bir artışa neden oldu. Böylece pandeminin ilk ülkemizde belirdiği aylarda, sektörümüzdeki en yüksek ihracatı gerçekleştiren şirket olduk” dedi. Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar’da modüler sahra hastane çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yücel, anahtar teslim çözümleri ile modüler hastane yapılarında 2021 yılında da tercih edilmeye devam ettiklerini söyledi.

45 günde tamamladı, 4 ülkeden talep aldı

Oluşan sahra hastanesi talebinin firma olarak kendilerine de yansıdığını ifade eden Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, “Daha önceki yıllarda Türkiye’de ve Somali’de hastane yapma tecrübemiz olduğu için 2020 yılı içinde Kıbrıs’ta bir acil durum hastanesi yapımını sadece 45 günde gerçekleştirdik. Bu talep çeşitli ülkelerde hâlâ devam etmekte. 2021 yılında Libya, Gana, Azerbaycan ve Arnavutluk’ta acil durum hastanesi yapma durumumuz mevcut” diye konuştu. Modern Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Kılıç da yurtdışında özellikle İngiltere ve Almanya’dan talep geldiğini belirtti. Kaliteli üretim ve dolar bazında uygun olmasının Türk prefabrik ürünlerini tercihte öne çıkardığını aktaran Kılıç, ancak konunun hala görüşme aşamasında olduğunu ifade etti.