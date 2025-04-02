Premium restoranlar out, ekonomik menüler in

Hamide HANGÜL

Türkiye’de 126 milyar TL’lik hacme ulaşan ve 2024’te de yüzde 100 büyümesi beklenen online hızlı ticaret sektörü, Ramazan ayında özellikle iftar ve sahur zaman dilimlerinde de büyümeye devam etti. Bununla birlikte enflasyonist ortamda tüketici talepleri de değişiklik göstermeye başladı. Sektördeki gelişmeleri ve tüketici taleplerine yönelik DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, enflasyonist ortam, alım gücündeki azalış ve yükselen fiyatların siparişleri nasıl etkilediğine yönelik bir soru üzeri, harcama alışkanlıklarında belirgin değişiklikler görüldüğünü belirtti.

Enflasyonist ortam ve artan gıda fiyatlarıyla birlikte tüketicilerin daha ekonomik seçeneklere yönelmeye başladıklarına işaret eden Baki, şöyle devam etti: “Önceki dönemlerde daha premium restoranlar ve yüksek fiyatlı menüler popülerken, şimdi daha ekonomik olan burger, lahmacun ve tavuk döner gibi uygun fiyatlı, doyurucu ürünlere yönelim arttı. Ayrıca kampanyalarımız kullanımında da ciddi artış gözlemliyoruz. Örneğin, sadece 2024 yılında kampanyalar, indirim kuponları ve sadakat programlarımız sayesinde kullanıcılarımıza toplam da 7,7 milyar TL tutarında ekonomik destek sağladık.”

Tüketiciler marketten sipariş edip evde yemek hazırlıyor

Tüketicilerin Ramazan ayı alışkanlıklarında da önemli de ğişimler gözlemlendiğine işa ret eden Mert Baki, “Kullanıcı larımızın özellikle Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle gibi hızlı ticaret platformları mı zı tercih ediyorlar. Kullanıcılarımız hazır yemek yerine marketten çaldıkları malzemelerle evde yemek hazırlamaya yöneliyor” dedi. e-Ticaretin hızla gelişmesiyle kullanıcı taleplerinin de sürekli çeşitlendiğine işaret eden Baki, “Özellikle Yemeksepeti Mahalle platformumuzda su, kasap ürünleri ve petshop gibi kategorilere yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Ayrıca kullanıcılarımız günlük market ihtiyaçlarının yanı sıra taze et, meyve ve sebze gibi ürünlerin de platformda yer almasını istiyorlar” dedi.

Toplam ciromuz yüzde 128 arttı

Türkiye’nin hızlı ticaret sektörünün 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 99 oranında büyüyerek toplamda 126 milyar TL’lik bir hacme ulaştığına işaret eden Baki, “2024 yılına ait kesin rakamlar henüz açıklanmadı ancak sektörün geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yaklaşık yüzde 100 oranında büyüme gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz. Yemeksepeti olarak bizim büyümemiz sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 2024 yılında toplam ciromuz yüzde 128, sipariş adetlerimiz ise yüzde 25 oranında arttı. Bu performansla sektör liderliğimizi güçlendirdiğini ve önümüzdeki dönemde de büyüme trendimizi sürdüreceğimizi öngörüyoruz” diye konuştu.

“İftar ve sahurda toplam sipariş hacmi yüzde 20 artış gösterdi”

Ramazan ayında genel olarak gün içi siparişlerde bir azalma görülmesine karşın, iftar ve sahur gibi spesifik zaman dilimlerinde toplam sipariş hacminin önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20 artış gösterdiğini söyleyen Mert Baki, şöyle devam etti: “Ramazan ayında tüketicilerin alışveriş tercihlerinde belirgin değişimler gözlemledik. Bu dönemde kullanıcılarımızın en çok tercih ettiği yiyeceklerin başında lahmacun, mercimek çorbası, patates kızartması ve Adana dürüm geliyor. Genel olarak yemek siparişlerinde belirgin artış ve tüketici tercihlerinin Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde şekillendiğini söyleyebilirim.”